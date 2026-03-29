El fuerte descargo de Santiago Martínez, de "Love Is Blind", desde prisión y la drástica reacción de Emily Ceco

El miércoles, Santiago Martínez fue condenado a 15 años de prisión por tentativa de femicidio, privación ilegal de la libertad y lesiones reiteradas contra Emily Ceco, a quien había conocido en el reality de Netflix Love is Blind: Argentina. Tras conocerse la sentencia de la Justicia argentina, el joven publicó un descargo en redes sociales.

“Lo primero que quiero decir es que no justifico la violencia de ninguna manera y fui el primero en reconocer mi error y pedir disculpas en privado. Hoy públicamente me hago cargo de lo que sí hice”, escribió desde la cárcel.

En el mismo mensaje, negó haber intentado matar a Ceco y apuntó contra el abogado de su expareja: “No me voy a hacer cargo de intentar matar a la mujer que amaba. Todo eso fue infundado y creado por el circo mediático de Roberto Castillo y compañía (con una ampliación de la denuncia con firma falsa que ya fue peritada)”.

También cuestionó el proceso judicial y sostuvo que fue condenado a partir de una escena “montada”. “¡Ese circo me juzgó! Los peritos criminológicos dijeron en sus informes que fueron lesiones leves, jamás hubo peligro de muerte y ella siempre estuvo libre de hacer lo que quisiera. Jamás ejercí la manipulación y el control que dicen. Eso es mentira", afirmó.

Por último, aseguró que “se va a probar la verdad”: “Hoy toca silencio y esperar que la Justicia en algún momento me juzgue con pruebas reales y no basándose en un relato”.

El descargo de Santiago Martínez tras ser condenado a 15 años de prisión. Foto: Captura de Instagram.

Tras la sentencia, Ceco habló públicamente. Entrevistada por Puro Show, se mostró conmovida: “Es una situación horrible tener que declarar, pero la Justicia te esucha. La Justicia me escuchó”. La joven definió la condena como “reparadora” y expresó su preocupación a futuro: “No sé qué va a suceder cuando él salga, pero espero que la Justicia me acompañe también cuando él quede en libertad. Si él intentó matarme cuando yo le di todo de mí, después de estar 15 años en prisión, más enojado, no sé qué puede llegar a hacer conmigo o con la familia que yo tenga”.

Luego de que Martínez publicara su descargo, el medio argentino TN informó que Ceco denunció a su expareja por “revictimización digital y hostigamiento postcondena”. Según el documento difundido por su abogado, Roberto Castillo, se solicitó el secuestro del teléfono desde el que se realizó la publicación, la restricción de acceso a internet y la prohibición de referirse a la denunciante. Además, se pidió que esta presentación se incorpore al expediente principal de la causa.