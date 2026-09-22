La furia de Mauro Icardi al ser inhabilitado para conducir por un video con la China Suárez: "Dejen de mentir"

Mauro Icardi respondió con insultos al Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, que anunció su inhabilitación preventiva para conducir tras la difusión de un video junto a Eugenia "China" Suárez. El futbolista aseguró que tiene una licencia italiana vigente hasta 2029 y acusó al organismo de buscar repercusión mediática.

La controversia se desató con una grabación que la actriz argentina compartió en sus redes sociales. En las imágenes se la ve sin cinturón de seguridad y con gran parte del cuerpo fuera de la ventanilla del acompañante, mientras el vehículo conducido por Icardi está en movimiento.

El video motivó la intervención de las autoridades bonaerenses, que cuestionaron la conducta del delantero y revisaron su situación como conductor. Según informó el Ministerio, su licencia argentina estaba vencida, por lo que dispuso una inhabilitación preventiva y anunció que deberá ser evaluado antes de obtener un nuevo registro.

"La seguridad vial no admite excepciones", expresó el organismo en su publicación. Horas después, Icardi respondió directamente al mensaje en X y rechazó el anuncio.

"Hola buenas, quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029", escribió el futbolista. Luego sostuvo que el registro argentino debe entregarse cuando se convierte al europeo, como explicación de su situación.

Su descargo incluyó un ataque al Ministerio por haber difundido el caso. “Me parece raro que hasta el ministerio de transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios”, lanzó.

ICARDI AL VOLANTE CON LICENCIA VENCIDA 🚘⚠️



Eugenia “la China” Suárez se quitó el cinturón y sacó gran parte de su cuerpo por la ventanilla mientras Mauro Icardi continuaba conduciendo.



Ante la difusión del video, constatamos que Icardi tenía su licencia de conducir vencida. pic.twitter.com/lV5rFGbD1w — Ministerio de Transporte (@TransportePBA) September 21, 2026

Icardi también reclamó por el estado de las calles y volvió a utilizar insultos para cuestionar a las autoridades. "Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar twitteando y rascándose las bolas. Dejen de mentirle a la gente", disparó.

El planteo sobre su licencia italiana se sumó a una discusión que las autoridades ya habían abordado. Voceros del Ministerio explicaron al diario La Nación que el registro argentino del futbolista perdió vigencia en mayo de 2019. También señalaron que, aun si contara con uno expedido en otro país, debía regularizar su situación en la jurisdicción correspondiente a su domicilio en la provincia de Buenos Aires.

Además de la documentación, el organismo puso el foco en lo que mostraba el video. Según su explicación, Icardi debía detener la marcha al advertir que su acompañante viajaba con parte del cuerpo fuera del vehículo. Las autoridades consideraron que, como responsable de la conducción, debía preservar la seguridad de los ocupantes y evitar riesgos para terceros.

Hola buenas, Quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029. Me parece raro que hasta el ministerio de transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios. Ocúpense de arreglar las calles para… — MauroIcardi (@MauroIcardi) September 21, 2026

La medida anunciada fue una inhabilitación preventiva para conducir, mientras que el cuestionamiento del futbolista se centró en la vigencia de su registro italiano. El Ministerio comunicó que, antes de obtener una nueva licencia, deberá someterse a una evaluación para determinar su aptitud.

“Por eso, dispusimos su inhabilitación preventiva. Antes de obtener una nueva licencia, deberá ser evaluado para determinar su aptitud para conducir”, fue el anuncio oficial que desencadenó la respuesta del delantero.