Anto Lima abrió su corazón y contó que atraviesa días de profunda oscuridad: “Me duele mirar a mis hijos”

Anto Lima volvió a utilizar sus redes sociales para hacer una profunda catarsis sobre el momento que atraviesa luego de su separación de Ignacio “Colo” Ramírez, actual jugador de Newell's Old Boys y padre de sus dos hijos. La influencer contó que hay días en los que la tristeza la desborda y reconoció que el final de la relación fue más doloroso de lo que alguna vez imaginó.

“Voy a decir algo que pocas veces me animo a decir: no estoy bien”, comenzó su extenso mensaje, que compartió en sus historias de Instagram. Allí explicó que hay momentos en los que le cuesta incluso levantarse y continuar con su rutina, mientras atraviesa el duelo por la separación.

Según relató, lo que más le duele no es solamente el final de la pareja, sino el quiebre del proyecto familiar que había imaginado. “La separación me destruyó más de lo que alguna vez imaginé. No porque se terminó una relación, sino porque se rompió el sueño más grande que tenía: mi familia unida”, expresó.

En ese sentido, contó que todavía hay situaciones cotidianas que le resultan especialmente difíciles. “Todavía me duele mirar a mis hijos y pensar en la vida que imaginé para nosotros”, escribió. También habló del sentimiento de haber perdido algo que considera irrecuperable y de la frustración que aparece en medio de ese proceso.

"Hay momentos en los que siento que fracasé, que perdí algo que jamás voy a recuperar y esa sensación me parte el alma", confesó.

Reconoció, además, que lloró mucho más de lo que quienes la rodean podrían imaginar: “Lloré de rabia, de culpa, de impotencia, de amor y de tristeza. Lloré por lo que pasó, por lo que no pasó y por todo lo que nunca va a pasar”.

A pesar de ese dolor y de que muchas veces se siente "rota, vacía y cansada de ser fuerte", aseguró que intenta seguir adelante por sus hijos: “Aunque hoy esté atravesando una de las noches más oscuras de mi vida, sigo buscando una razón para creer que algún día volveré a sentir paz”, sostuvo.

La influencer también reconoció que no tiene todas las respuestas para explicar lo que está viviendo. “No tengo una historia perfecta. No tengo respuestas. Solo tengo este corazón lleno de cicatrices, tratando de aprender a vivir con una realidad que nunca quise”, escribió.

Anto Lima y Colo Ramírez. Foto: Instagram Anto Lima.

Después de hablar de su propia experiencia, Lima decidió dirigirse también a quienes puedan estar atravesando una situación similar. Les pidió que no tengan miedo de reconocer cuando no están bien y remarcó que pedir ayuda no es un signo de debilidad.

“No siempre hay que ser fuerte, no siempre hay que poder con todo. Pedir ayuda no te hace débil, te hace valiente”, escribió.

En esa misma línea, aseguró que ella también está aprendiendo que guardar el dolor en silencio no ayuda a sanar. “Hablar, llorar, abrazar a alguien y dejarse acompañar también es una forma de sanar”, reflexionó.

Finalmente, dejó un mensaje de esperanza para quienes atraviesan momentos difíciles: “Nunca estás tan solo como crees. Siempre hay una mano, un abrazo o un corazón dispuesto a escucharte”. Y cerró con una invitación a no rendirse en los días más oscuros porque, según escribió, “a veces, la luz vuelve a aparecer justo cuando pensamos que ya no existe”.

Anto Lima ya había hablado de su separación del Colo Ramírez

La confesión de Lima llega después de que en mayo hablara sobre su separación en Hacemos lo que podemos. En aquella oportunidad, contó que había decidido mudarse durante un tiempo a Mercedes para “bajar revoluciones”, atravesar el duelo y ofrecerles a sus hijos una “vida de interior”.

La influencer explicó entonces que venía de años particularmente intensos, entre el trabajo, los problemas judiciales con Santiago Urrutia y la crisis matrimonial con el Colo Ramírez. “Hay que cuidar la salud mental y para no terminar mal preferí venirme para acá y estar acompañada por mi familia”, había señalado.

También había contado que atravesó un período especialmente difícil después de la ruptura. “No quería salir, no tenía ganas ni de arreglarme. No me conocía yo”, confesó.

La separación de Lima y Ramírez se conoció públicamente en junio de 2025, cuando ella comunicó la decisión a través de sus redes sociales. En aquel momento había aclarado que se trataba de una decisión tomada de común acuerdo, que seguirían siendo familia y que no había terceros involucrados.