Daro Kneubuhler recordó el inesperado llamado que recibió de Sebastián Marset: "Qué mala liga"

Daro Kneubuhler recordó una de las situaciones más particulares que le tocó atravesar durante sus años como periodista: el día en que recibió un llamado de Sebastián Marset, cuando el narcotraficante uruguayo se encontraba prófugo y buscaba hacer llegar su versión de los hechos a los medios.

La anécdota surgió durante su participación en Despegadas, donde el periodista reflexionó sobre la crisis de los medios tradicionales, el descreimiento hacia el periodismo y la importancia de chequear la información. En ese contexto, una de las conductoras le recordó que Marset había enviado fotografías a distintos periodistas y que él había logrado confirmar que efectivamente se trataba del narcotraficante.

“¿A varios periodistas Sebastián Marset les envió fotos y nadie entendía que era él. Llegó a ti, investigaste que era él y consiguieron una nota en Telenoche (Canal 4), ¿fue así?”, le preguntaron.

Kneubuhler explicó que ocurrió unos 45 minutos antes del comienzo del informativo de las 19:00. Marset había enviado mensajes a unos 20 teléfonos y, entre el revuelo que generó la situación, el periodista comenzó a intercambiar mensajes con él.

“Todo el mundo como loco. Yo en el estacionamiento, arranco a hablar con el tipo”, recordó. Después recibió alrededor de 20 fotografías, entre ellas una de su pasaporte.

“Le digo: ‘Hola, necesito primero confirmar que sos vos’”, relató. Marset no lo llamó, pero le envió un video que posteriormente se hizo público, en el que aparecía con tapabocas dentro de un auto y aseguraba que quería contar su versión sobre las acusaciones que pesaban sobre él.

Kneubuhler quiso saber cuál era su intención. “¿Qué querés que hagamos?”, le preguntó. La respuesta fue concreta: que lo contaran en Telenoche.

“¿Por qué me contactás a mí?”, quiso saber entonces el periodista. Y Marset le respondió: “Le escribí a varios pero nadie me está respondiendo”, contó entre risas el que por entonces, era movilero de Telenoche y hoy integra el panel de Polémica en el bar (Canal 10).

Fue entonces cuando Kneubuhler dimensionó la particular situación en la que había quedado involucrado. “Tengo que ligar mal para que este tipo me venga a escribir a mí. Porque yo ya veía la jugada y fue lo que pasó”, recordó.

Aquel día se reunió con Gonzalo Terra, jefe de Telenoche, la periodista y conductora Viviana Ruggiero y José Portillo, coordinador del informativo, para decidir qué hacer con el material. “¿Qué hacemos? Levantamos todo y nos la jugamos porque este tipo es Marset”, recordó que plantearon.

Finalmente, Ruggiero salió al aire para contar que Marset había hablado con Telenoche. “Lo colectivicé, no es que había hablado conmigo”, aclaró Kneubuhler.

Nota a Daro Kneubuhler, periodista y comunicador uruguayo, en su domicilio en Montevideo, ND 20241010, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Al día siguiente, contó, su correo electrónico y su cuenta de X estaban repletos de mensajes de medios paraguayos interesados en conocer detalles del contacto. “No hablé con nadie porque en el fondo era muy careta de mi parte. No tengo mucho conocimiento sobre el narcotráfico, salvo que el tipo me mandó un mensaje”, explicó.

La situación también generó una reflexión sobre el peligro de quedar involucrado indirectamente por un contacto de esas características. “Por eso yo decía: ‘Qué mala liga, cómo me viene a escribir este tipo a mí, andá a escribirle a otro’”, expresó.

Antes de terminar, contó otro detalle: le preguntó a Marset cómo había conseguido su número y le explicó que le había escrito a varios periodistas. Incluso le propuso hacer una videollamada, pero el narcotraficante se negó.

Kneubuhler reveló todavía conserva aquel número agendado. “Él me dijo: ‘Te voy a volver a escribir’. Ahora no creo que tenga mucha chance”, cerró.

La referencia al presente tiene que ver con la situación judicial de Marset. Tras ser detenido, fue trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta un proceso federal en Virginia por cargos relacionados con una presunta conspiración de lavado de dinero vinculada a su organización de narcotráfico. Si fuera condenado por esos cargos, podría enfrentar hasta 20 años de prisión.