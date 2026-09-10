Daro Kneubuhler habló del accidente que casi le cuesta la vida y contó en qué está la causa judicial

Daro Kneubuhler caminaba este miércoles por Ciudad Vieja cuando se cruzó, de manera completamente casual, con Lalo Musso, que se encontraba allí pronto para salir al aire en un móvil para Algo Contigo (Canal 4). El encuentro no estaba pautado, pero terminó convirtiéndose en una inesperada primicia para el programa

El periodista, actual conductor de Las cosas en su sitio (Sarandí) y panelista de Polémica en el bar (Canal 10), había trabajado hasta 2025 en Canal 4 y se dirigía a una instancia judicial vinculada al accidente que sufrió en 2023.

El encuentro no estaba previsto, aunque la coincidencia les causó gracia a ambos. Daro le concedió unos minutos a Musso pese a que estaba apurado. “Chiquilines, tengo que entrar al juzgado, que me cierra”, explicó. “Tenemos primicia”, bromeó Lalo desde la calle.

Desde el piso, Luis Alberto Carballo quiso saber qué hacía por la zona. “Estás lejos de tu casa y lejos de la radio. ¿Qué estás haciendo?”, le preguntó. “¿Qué te pensás que soy un Golden que tengo que andar en la vuelta de mi casa, sino me pierdo?”, respondió Daro entre risas.

Luego explicó el motivo de su presencia allí. “Fuera de joda, no puedo creer que justo. Tengo que venir por un detalle. Con todo lo del accidente arranca la movida judicial, entonces tengo que ir a hacer la conciliación. Dudo mucho que sea conciliación”, contó.

El accidente ocurrió el 11 de octubre de 2023, cuando Daro viajaba como pasajero en un taxi que chocó contra otro vehículo en la esquina de Maldonado y Paraguay. El impacto lo lanzó contra la mampara y le provocó pérdida de conocimiento, un profundo corte en la cabeza y fracturas en varias vértebras cervicales. En aquel momento, su familia recurrió al abogado Jorge Barrera y se inició una acción legal.

Dos años después, en una entrevista con Sábado Show, Daro había contado que todavía no tenía el alta definitiva y que recién entonces comenzaría la parte legal del proceso. También había asegurado que no volvería a subirse a un taxi: “A veces pido Uber y si me llega un taxi pido disculpas pero no me subo”.

Ahora, a pocos días de que se cumplan tres años del siniestro, la casualidad hizo que la audiencia coincidiera con una nueva discusión pública sobre las mamparas de los taxis. La Gremial Única del Taxi viene planteando que su uso sea opcional y recientemente presentó unidades sin mampara en Montevideo. La propuesta contempla que el trabajador pueda decidir si la mantiene y que el pasajero también pueda elegir.

Daro Kneubuhler, con collarín a casi tres meses de su accidente. Foto: Captura de Canal 4

El tema había aparecido días antes en Polémica en el bar, donde estuvo Óscar Dourado, presidente de la Gremial Única del Taxi. Según contó Daro, muchos esperaban que el encuentro fuera incómodo por el antecedente de su accidente, pero ocurrió lo contrario.

“Fue a plantear eso, la decisión de la Gremial Única del Taxi de sacar las mamparas. Yo le dije, esto es como que vos te intoxiques con una empanada y te vengan a preguntar qué hay que hacer con bromatología. Yo no tengo mucha idea técnicamente, yo le puse la cabeza a una no mucho más”, explicó.

De todos modos, Daro considera positivo que el tema vuelva a estar sobre el tapete. “Está bueno que se discuta porque trabajador es el de adelante pero también el que va atrás”, señaló.

Y aunque reconoció que puede ponerse en el lugar de los taxistas, también entiende que la posibilidad de elegir puede ser una salida. “Yo me pongo en lugar del que tiene que salir a laburar y ahora me la sacás. Es inteligente la movida que hace Dourado de plantearlo optativamente. Si tenés un taxi podés sacarla o no, y cuando la gente llame y pida un taxi, puede pedirlo con o sin mampara. Ahí queda liberado a la decisión de cada uno”, sostuvo.

Por último, Daro habló brevemente de su recuperación y aseguró que está completamente recuperado. “El 11 de octubre se cumplen tres años. Estoy bien 100%. No puedo hacer cosas de impacto pero tampoco es que yo hiciera crossfit”, bromeó.

Se definió como “un gordito con voluntad” que sale a correr y cerró con una mirada positiva sobre lo ocurrido: “Intento meterle onda pero tuve suerte y no pasó nada”.