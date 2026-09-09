Mari O'Neill contó entre lágrimas cómo la marcó la adicción de su padre y cómo afectó sus vínculos de pareja

En un emotivo mano a mano en Protagonistas (Del Sol FM), la creadora de contenido y emprendedora Marina O'Neill abrió su corazón sobre las luces y sombras que han marcado sus 30 años de vida.

La charla estuvo atravesada por la sensibilidad de su reciente maternidad, tras el nacimiento de Juana, y llevó a Mari a repasar algunos de los momentos más difíciles de su vida: el grave accidente de tránsito que sufrió a los 23 años, un ataque de pánico que la llevó a alejarse de las redes y la importancia de su “familia elegida”, integrada por sus amigas y su pareja, Mateo.

Pero uno de los momentos más movilizantes llegó cuando el conductor del ciclo, Leo Sanguinetti, le propuso abrir un sobre y descubrir distintas imágenes junto a su padre, el exfutbolista Fabián O'Neill, fallecido en 2022.

Al encontrarse con esas fotografías, Mari O'Neill aseguró que su padre fue la persona que más la marcó en su vida, aunque aclaró que no necesariamente de una manera positiva.

“Capaz que mi madre me está viendo y dice, ¿qué? Sin dudas ella es la persona más importante de mi vida, pero mi padre me marcó en todo sentido”, expresó.

“Toda mi personalidad y la mayoría de las cosas que puedo reconocer de él las tengo. Y muchas de las cosas que me definen también siento que son a raíz de que él haya sido mi papá”, agregó.

Mari contó que suele conversar con sus amigas sobre su infancia y que, cuando le preguntan si no le hubiera gustado tener un padre más presente —uno que la fuera a buscar al colegio, por ejemplo—, su respuesta es siempre la misma: no.

“Por más que mi infancia haya sido dura en algunos aspectos, yo volvería a elegir el padre que tuve porque me hizo ser quien soy hoy, rodearme de quienes me rodeo y haber aprendido muchas herramientas y la capacidad que tengo de poder salir adelante y evolucionar”, explicó.

Y continuó: “Me hizo muy fuerte desde muy chiquita y madurar muy rápido. Entonces, sin dudas, es la persona que más me marcó en mi vida”.

Sanguinetti quiso entonces llevarla hacia otro recuerdo y le preguntó qué aspecto positivo de su padre rescata y recuerda con cariño. Entonces Mari destacó una cualidad que, según contó, pudo observar durante toda su vida: la generosidad.

“Tengo recuerdos de estar con él en bares, que apareciera gente diciéndole que precisaba plata para tal cosa y él decir: ‘Cachila, andá a sacar tanta plata del cajero y dale a esta gurisa para que le festeje el cumpleaños de 15 a la hija’. Eso creo que es lo más lindo”, recordó, sin poder contener las lágrimas.

“Fabián O'Neill y la generosidad es la misma palabra”, agregó, en referencia a una característica de su padre que, aseguró, es reconocida por muchos uruguayos.

Pasó en @UyProtagonistas 🎙️// Fabián O’Neill, la persona que más marcó a Mari O’ Neill en todo sentido: “Volvería a elegir el padre que tuve” pic.twitter.com/AlMJvkqsaR — Leo Sanguinetti (@leo_sanguinetti) September 8, 2026

La adicción de Fabián O'Neill y cómo repercutió en su hija

La conversación se adentró entonces en uno de los aspectos más complejos de la vida de su padre: su adicción al alcohol.

Mari explicó que las redes sociales también le permitieron dimensionar que muchas de las situaciones que vivió durante su infancia no eran excepcionales. A través de mensajes de sus seguidoras, descubrió que hay muchas personas que atravesaron historias similares.

“Lastimosamente hay muchas historias de papás ausentes, de alcoholismo, de mucha ausencia y violencia. Sinceramente es muy duro ver a un progenitor enfermo, como niño”, señaló.

También habló de las contradicciones que aparecen al convivir con una persona que atraviesa una adicción y de lo difícil que resulta encontrar una única manera de reaccionar.

Marina O'Neill, creadora de contenido e influencer de moda.

“Pasás por muchas etapas, muchas emociones: enojo, angustia, ganas de verlo todo el tiempo, dejar de verlo porque te hace mal, querer ayudarlo, querer salvarle la vida”, confesó.

Mari reconoció que la relación con su padre también tuvo consecuencias en su autoestima y en la manera en que construyó sus vínculos afectivos.

“Me llevó a tener muchas parejas a las que yo quería salvar. Al final, un día decís: ‘Che, ¿querés salvar a tu padre en verdad, y no lo salvaste?’, entonces estás todo el día en modo salvavidas de parejas”, explicó.

Para ella, identificar ese patrón fue parte de un proceso largo y doloroso. “Es duro también darse cuenta de ese patrón y también arrancarlo. Siento que es algo muy difícil, que lleva muchísimo tiempo”, aseguró.

Mari contó que, aunque suele repetir que con trabajo se logra, llegar hasta ese punto implicó atravesar distintas relaciones, errores y aprendizajes.

“Es que lo tenés en tu ADN. Lo drenaste toda tu infancia. Lo viste, lo quisiste hacer. Y es duro también no poder salvar a esa persona, que no sea suficiente”, dijo entre lágrimas.

Y vinculó esa sensación directamente con la autoestima: “Entonces ahí también está tu autoestima. Por qué no sos suficiente para tu papá, por qué por vos no puede dejar algo. Entender la adicción, de dónde viene”.

También habló de otro proceso que considera fundamental: perdonar. “Perdonarlo, entenderlo y tener empatía también habla de una grandeza y eso también lleva mucho tiempo. Es heavy”, concluyó.