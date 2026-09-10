Núbel Cisneros se fue de "Subrayado Tarde" con una valija y sembró el misterio: ¿entra a "Gran Hermano Uruguay"?

Una curiosa escena se vivió este miércoles sobre el final de Subrayado Tarde. El meteorólogo Núbel Cisneros se despidió de la previa del informativo de Canal 10 con una valija en la mano y anunció que no volverá a aparecer en pantalla hasta el domingo 20 de setiembre, justamente el día del estreno de Gran Hermano Uruguay.

“Me voy. Nos vemos el 20”, dijo Cisneros mientras abandonaba el estudio ante la sorpresa de sus compañeros. La puesta en escena y, sobre todo, la coincidencia de fechas dispararon inmediatamente la pregunta: ¿entra a Gran Hermano?

Fuentes de Canal 10 confirmaron que Cisneros efectivamente no estará en pantalla durante los próximos diez días, aunque no precisaron los motivos de su ausencia. El propio meteorólogo se encargó de mantener el misterio durante el intercambio que mantuvo al aire con Danilo Tegaldo y María Noel Marrone.

“¿Se va ahora y hasta el domingo 20 no viene?”, quiso saber Tegaldo. “Sí, el domingo 20”, respondió Cisneros. Tegaldo reparó entonces en un detalle: “Pero si usted no viene los domingos. ¿Qué va a hacer el domingo?”.

Lejos de despejar las dudas, el meteorólogo agregó más misterio. “Nos veremos el domingo 20”, insistió. Cuando le preguntaron directamente qué ocurriría ese día, respondió: “Saquen sus conclusiones”.

La valija también fue protagonista de la escena. Mientras sus compañeros bromeaban sobre su tamaño y la cantidad de cosas que llevaba, Cisneros aseguró que se ausentará hasta la fecha señalada. “Bueno, ya lo van a ver”, comentó cuando le preguntaron qué haría durante esos días.

Tegaldo aportó otro elemento a la incógnita: reveló que él también fue convocado para estar en Canal 10 ese domingo. “Yo estoy convocado para el domingo 20 también”, señaló, aunque aclaró que en su caso no se irá de pantalla durante los días previos.

“Vamos a tener noticias”, prometió Cisneros antes de despedirse definitivamente del estudio con su equipaje.

Expectativa por Gran Hermano Uruguay

La escena se suma a la campaña de expectativa que Canal 10 desarrolla de cara al estreno de Gran Hermano Uruguay, previsto para el domingo 20 de setiembre.

La primera edición uruguaya del famoso reality estará conducida por Eduardo “Colo” Gianarelli y mantiene bajo fuerte hermetismo la identidad de quienes ingresarán a la casa.

El Colo Gianarelli será el conductor de "Gran Hermano Uruguay".

Desde la producción se ha señalado que se tratará de una edición clásica del formato, es decir, protagonizada fundamentalmente por participantes anónimos. Sin embargo, el secreto que rodea al elenco ha alimentado versiones, especulaciones y una creciente danza de nombres antes del debut.

La casa que recibiría a los participantes uruguayos será la misma utilizada para la versión argentina del reality, mientras que el estudio principal del programa estará instalado en Uruguay, en las dependencias de Canal 10.