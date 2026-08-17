Mauro Icardi destrozó a Benjamín Vicuña tras hablar de sus hijos: “Me preocuparía por que te quieran ver”

Pocas horas después de que Benjamín Vicuña hablara en televisión sobre la distancia que lo separa de sus hijos Magnolia y Amancio, Mauro Icardi usó sus redes sociales para responderle. El futbolista publicó un extenso mensaje en el que cuestionó las declaraciones del actor chileno y puso en duda su versión sobre el vínculo con los niños que tuvo con Eugenia “la China” Suárez.

El cruce comenzó luego de la participación de Vicuña en PH, Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff que recientemente volvió a la televisión argentina. Allí, el actor se refirió a la paternidad a distancia desde que sus hijos se instalaron en Turquía junto a Suárez e Icardi.

“Con respecto a mi situación hoy, que mis hijos pueden estar a 14 mil kilómetros, yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos. Eso no me lo puede robar nadie”, aseguró Vicuña.

Sus declaraciones, como era de esperar, tuvieron rápida repercusión y, horas después, Icardi decidió responderle a través de una historia de Instagram. “Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra”, comenzó el futbolista.

Luego apuntó directamente contra lo dicho por Vicuña: “Yo, más que preocuparme porque alguien pueda ‘robarte’ el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos. Más que eso, me preocuparía por que te quieran ver”.

Icardi también aseguró que Magnolia y Amancio llevan casi tres meses en Argentina y cuestionó el tiempo que, según su versión, Vicuña pasó con ellos durante ese período.

“Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos. Pero de esos casi 80 días, solo se pudo estar presente unos 15/20 días. Después, frente a las cámaras, el discurso es otro”, escribió.

Y agregó: “Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones para vender una obra o alguna película”.

Mauro Icardi contra Benjamin Vicuña. Foto: Captura de Instagram @mauroicardi.

El delantero del Galatasaray también ironizó sobre la exposición mediática del actor. “Denle un poco de cámara con mi respuesta. La debe andar necesitando, ya que acá en Argentina son tan generosos los programas berretas”, escribió. Luego cerró su mensaje con otra provocación: “¿Le estarán copiando el discurso a la parte que me compete? ¡Van por mal camino!”.

Minutos después, Icardi publicó otra historia. Esta vez no escribió ningún mensaje: compartió la fotografía de un baño de mármol, agregó tres emojis de risa y eligió como música “Ay Ay Ay”, una canción de la China Suárez que incluye la frase: “Si yo hablara, vos te irías del país”.

Antes de la respuesta del futbolista, Vicuña había hablado en PH sobre cómo intenta mantener el vínculo con Magnolia y Amancio pese a la distancia. El actor reconoció que el contacto cotidiano es difícil de reemplazar y aseguró que aprovecha los períodos en los que los niños están en Buenos Aires para pasar la mayor cantidad de tiempo posible con ellos.

LIZY TAGLIANI SE QUEBRÓ EN PH CON LA HISTORIA DE VICUÑA Y SUS HIJOS. #PodemosHablar 🥲



-Por qué te emocionaste?

-Benjamín aprendió a ser papá más allá de la distancia🥺

-Pero algo te tocó

-Los amores son mucho más profundos

*La abrazan en vivo* pic.twitter.com/CwExtm4adJ — Empalados (@empaladosok) August 16, 2026

“Cuando están acá, como ahora que pasaron casi dos meses, intercalado, pero vinieron y están mucho conmigo, trato de meterle mucho tiempo de calidad, de amor, de conversaciones también”, explicó.

Vicuña aseguró además que intenta mantener “un contacto a diario” cuando sus hijos están fuera de Argentina. Magnolia y Amancio viven actualmente en Turquía junto a su madre, la China Suárez, quien se instaló allí tras formalizar su relación con Icardi.

Días antes de este cruce, el actor había dedicado una publicación a Amancio por su sexto cumpleaños. Compartió un video con distintos momentos de la vida del niño y recibió, entre otros comentarios, el de Bautista Vicuña, su hijo mayor con Pampita, quien destacó el parecido entre ambos hermanos.

