Compararon a Susana Giménez con La China Suárez y la contundente respuesta de la diva sorprendió a todos

Hay enfrentamientos de larga data en la farándula argentina, y el de Jorge Rial y Susana Giménez viene de larga data. El exconductor de Intrusos que conduce Carnaval stream junto a Viviana Canosa lanzó munición pesada contra la diva de la televisión mientras se encontraba en Estados Unidos, alentando a los dirigidos por Lionel Scaloni en el Mundial 2026.

"Vi que periodistas de espectáculo, viste, que mueren por Susana, ante una foto de Susana en el Mundial, dijeron: 'Todos somos Susana'. No, che, paren, paren, yo no soy Susana, yo no evado, yo no me fui del país, yo no usé una fundación para hacer un juego y chorear guita, yo no compré un auto para discapacitados, no le pedí a un presidente que me ayude a descartar un auto", comentó Rial en su programa.

En otro momento del programa, Rial comentó "La china Suárez de la década de 1960/1970, era Susana Giménez. Susana le choreó Pelusa Monzón a Carlos Monzón".

Susana Giménez y la China Suárez. Foto: Archivo.

A su regreso a Argentina, la diva fue abordada por un movilero del programa PrimiciasYa del canal América, y evitó meterse en la polémica de los últimos días, sobre Florencia Peña. "Cada uno es dueño de sus palabras y de sus actos", dijo. Sobre lo que sí habló sin vueltas fue de la comparación que hizo Rial.

El cronista Oliver Quiroz le mencionó los cuestionamientos realizados en Carnaval stream, a lo que Susana respondió: "Siempre me cuestiona, desde hace muchos años. Siempre me cuestionaba hace muchos años. No me interesa lo que diga. No me molesta, que haga lo que quiera, si él piensa eso".

El movilero también agregó que Rial había dicho que era "la China Suárez de los 70", y lejos de esquivar el comentario, la diva respondió: "Y puede ser que sí. Eso no sé. Pero no creo, porque no tiene carisma".

Quiroz le preguntó si consideraba que la actriz carece de carisma, a lo que la diva redobló su comentario: "No, para mí no. Es preciosa, pero es muy aburrida".