Juan Carlos Scelza perdió la paciencia y terminó empujando a un hincha en vivo desde el Mundial: "No seas bobo"

El periodista uruguayo Juan Carlos Scelza, uno de los pocos corresponsales nacionales que permanece en Estados Unidos cubriendo las instancias finales del Mundial 2026, protagonizó un tenso momento durante una salida en vivo para Modo Mundial (VTV), cuando un hincha interrumpió reiteradamente su trabajo frente a cámara.

Scelza, que también realiza la cobertura para Fanáticos (Radio Rural), los informativos de VTV y las transmisiones de radios públicas encabezadas por Javier Máximo Goñi, estaba realizando un móvil desde una zona donde se concentraban cientos de aficionados en un ambiente festivo. Sin embargo, la transmisión se vio alterada por un simpatizante colombiano que insistía en ubicarse delante de la cámara para aparecer en televisión.

Mientras el periodista intentaba comenzar su informe, el hincha se cruzaba constantemente frente al lente y saludaba a cámara, dificultando la salida al aire.

Con evidente molestia, Scelza le pidió en más de una oportunidad que se apartara. "¿Te podés correr un poquito que estamos al aire? Y después te sacás la foto", le dijo inicialmente.

Lejos de hacer caso, el aficionado volvió a colocarse delante de la cámara. Fue entonces cuando el periodista elevó el tono. "Ahora sí... Correte", le dijo y con la mano le dio un leve empujón para sacarlo del plano. "¿No entendés? Tomá, pero no me perjudiques mi trabajo", expresó el periodista en referencia a una presunta ingesta de alcohol por parte del hincha.

El intercambio no terminó allí. El simpatizante respondió con una seña que Scelza interpretó como ofensiva y el comunicador reaccionó de inmediato. "No hagas señas, no seas bobo", retrucó.

Juan Carlos Scelza.

Mientras se desarrollaba el incómodo episodio, desde el estudio en Montevideo, el conductor Diego Jokas y el resto del equipo de Modo Mundial intentaban bajar la tensión. "Tranqui, Juan", le decían al periodista mientras seguía el intercambio con el aficionado.

Finalmente, el hincha se retiró del lugar y Scelza pudo completar el móvil sin nuevos inconvenientes, retomando la cobertura de las semifinales del Mundial.

La escena fue incluida por el canal de YouTube Zin TV en su habitual resumen semanal.

Scelza se instaló en Miami los primeros días de junio para cubrir su décima Copa del Mundo. Trabaja para los noticieros de VTV, el programa Modo mundial, su ciclo radial Fanáticos en Radio Rural y también participa en las transmisiones de las radios públicas encabezadas por Javier Máximo Goñi. Más allá de la pronta eliminación de Uruguay, el comunicador continúa informando desde el lugar de los hechos.

