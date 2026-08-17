"Hubo de todo": Anto Lima reveló el contenido de alto voltaje de los supuestos chats que mantuvo con Maxi López

La modelo uruguaya Anto Lima se refirió en la TV argentina al intercambio de mensajes que habría mantenido con Maxi López y dio nuevos detalles de las conversaciones que, según aseguró, se produjeron hace pocas semanas mientras el exfutbolista argentino está en pareja con la modelo sueca Daniela Christiansson.

En diálogo con LAM, el programa de espectáculos argentino, Lima contó que el contacto ocurrió hace aproximadamente dos meses y comenzó luego de que ambos se siguieran en Instagram. De acuerdo con su versión, fue López quien tomó la iniciativa de escribirle mientras se encontraba en Argentina.

“Me empezó a hablar. Al principio no le contesté porque me pareció raro, pero bien, súper caballero”, relató la uruguaya. Incluso aseguró que en uno de sus primeros mensajes el exdelantero elogió a su hija y le señaló que era “muy linda, igual a la madre”.

Lima contó que inicialmente evitó responder, pero López volvió a reaccionar a otra de sus historias y entonces comenzó el diálogo entre ambos. Fue en ese contexto que, según afirmó, recibió una particular invitación.

“Me dijo si quería ir a Buenos Aires a una cena privada”, reveló. La modelo aseguró que en ese momento desconocía si López continuaba en pareja con Christiansson, con quien el exfutbolista tiene dos hijos.

Según Lima, incluso le preguntó directamente por su situación sentimental y entendió por su respuesta que estaba soltero. La invitación, de todos modos, no prosperó. “La cena era un motivo para conocernos, charlar. Era obvio que quería algo más”, interpretó durante la entrevista. “La verdad que no accedí”, agregó.

Anto Lima.

Parte de las conversaciones salió a la luz luego de que una captura fuera difundida en redes sociales. Sin embargo, Lima aseguró en LAM que el intercambio había sido bastante más extenso y que también incluyó imágenes de tono íntimo.

“Había un chat un poco más picante, fotos un poco subidas de tono”, afirmó. Según explicó, López le hablaba de que estaba bajando de peso y le preguntaba su opinión sobre su estado físico. Ante las consultas de los integrantes del programa acerca del tenor de esas imágenes, Lima respondió: “Hubo de todo”.

La modelo sostuvo además que el intercambio se extendió durante aproximadamente dos semanas. El punto de quiebre, de acuerdo con su relato, llegó cuando volvió a ingresar a la conversación y descubrió que algunos mensajes habían desaparecido.

“Cuando entro a ver ya no están los chats, había borrado mensajes”, aseguró. Fue entonces, dijo, cuando comenzó a investigar y llegó a la conclusión de que López efectivamente continuaba su relación con Christiansson.

“Ahí sí me di cuenta de que estaba en pareja y estaba realmente con ella”, señaló. Lima aseguró que decidió no avanzar con el vínculo una vez que conoció esa situación y cuestionó la actitud que, según su versión, había tenido el exfutbolista.

“No me parece que si estás en pareja le hagas eso a una chica. No soy así”, expresó. También remarcó que está vinculada desde hace tiempo al ambiente del fútbol y que no tendría una relación con un hombre comprometido.

López y Christiansson mantienen una relación desde hace más de una década. El argentino, además, es padre de tres hijos fruto de su anterior matrimonio con Wanda Nara.

Las declaraciones de Lima sumaron así nuevos detalles a un episodio que había comenzado con la difusión de capturas de los supuestos mensajes y que ahora tuvo un nuevo capítulo en la televisión argentina, con el relato de la modelo uruguaya sobre la invitación a una “cena privada” y el contenido que, asegura, intercambió con López.