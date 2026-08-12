Escándalo con Maxi López que le escribió a una modelo uruguaya estando en pareja y ella lo expuso

El exfutbolista argentino Maxi López quedó en el centro de una polémica binacional luego de que la modelo uruguaya Anto Lima hiciera públicos una serie de mensajes que, según mostró, recibió de su parte a través de Instagram. La situación fue recogida por el periodista Mati González, de FIPO TV, y rápidamente comenzó a circular en redes sociales y a cruzar el Río de la Plata por la vía del escándalo.

“La modelo e influencer @antolima09 contó que @officialmaxilopez le escribió”, publicó González junto a la captura que previamente había compartido la uruguaya.

En la imagen puede verse el perfil verificado de López y tres mensajes enviados a Lima. “Tu bb es hermosa”, “Felicitaciones” y “Salió a la mamma”, escribió el exdelantero, en referencia primero a la hija de la modelo y luego, con un elogio, a la propia uruguaya.

La captura también muestra que en ese momento López y Lima se seguían mutuamente en Instagram. Sin embargo, después de que los mensajes fueran expuestos públicamente, el argentino dejó de seguir a la modelo uruguaya.

El episodio llamó especialmente la atención por la situación sentimental de López, quien desde hace más de una década está en pareja con la modelo sueco-suiza Daniela Christiansson, con quien tiene dos hijos, uno de ellos de menos de un año.

López y Christiansson se conocieron en 2014 durante una cena con amigos y desde entonces construyeron una relación alejada, en buena medida, de la exposición que había rodeado la vida sentimental del exfutbolista durante su matrimonio con Wanda Nara.

En 2021, López le propuso matrimonio a Christiansson durante el festejo por los 30 años de la modelo. Más adelante agrandaron la familia: en marzo de 2023 nació Elle, su primera hija, y a fines de 2025 llegó Lando, el segundo hijo de la pareja.

El argentino ya era padre de Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su matrimonio con Wanda Nara. La separación de ambos estuvo marcada durante años por fuertes cruces mediáticos y judiciales, aunque con el tiempo lograron recomponer el vínculo. Actualmente mantienen una relación mucho más distendida y centrada en sus hijos.

Maxi López y Daniela Christiansson. Foto: Instagram @danielachristiansson

Anto Lima y su vínculo con Wanda Nara

Anto Lima es una modelo e influencer uruguaya con trayectoria dentro y fuera del país y presencia habitual en eventos y desfiles de Punta del Este y en TV, fue parte recientemente de Fuego Sagrado y de Bake off, entre otros realities. El año pasado se separó del futbolista Ignacio “Colo” Ramírez, con quien tuvo dos hijos.

La uruguaya tiene además un vínculo cercano con el ambiente del espectáculo argentino. En particular, ha coincidido en desfiles y eventos con Wanda Nara, exesposa de López, con quien mantiene una buena relación.

Ese antecedente agregó un elemento particular al episodio que ahora tomó estado público. Hasta el momento, López no se pronunció públicamente sobre la difusión de las capturas.

