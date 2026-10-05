India vs. Uruguay: día, hora y dónde ver el último amistoso de la selección de Forlán en su gira por Asia

Uruguay enfrentará a la selección de India en su tercer y último partido de la gira de amistosos por Asia (fecha FIFA setiembre-octubre) el próximo martes 6 de octubre. Será desde las 10:30 horas en el Estadio VYBK en Calcuta, capital del estado de Bengala Occidental y una de las ciudades más importantes y pobladas de la India.

La era Diego Forlán como entrenador de la selección uruguaya comenzó con la derrota 3-1 ante Japón y siguió con la goleada 4-1 ante Corea del Sur , con un equipo demostrando otra cara. Hasta el momento, ya que el resultado ante los nipones no condijo con lo que fue el trámite del partido, se puede decir que el debut de Cachavacha como interino de la mayor ha sido regular aunque con esperanza de mejora, luego de los puntos altos que mostró en el segundo juego.

El rival de este martes, ubicado en el puesto 183 del ranking FIFA, venía de igualar 1-1 ante Panamá, pero poco pudo hacer ante Brasil, que se impuso por goleada 4-0 el sábado.

El partido será transmitido en vivo a través de AUFTV, DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y cables del interior.

Forlán cuenta ahora con 21 de los 26 convocados en el origen, ya que a los desafectados por lesiones Sebastián Cáceres, Giorgian de Arrascaeta, Mathías Olivera y Martín Satriano, se suma la baja de Brian Rodríguez por falta de hojas libres en su pasaporte.

Los 21 convocados que mantiene Diego Forlán

Thiago Cardozo en la selección de Uruguay. Foto: Uruguay.

Arqueros: Santiago Mele, Christopher Fiermarín y Thiago Cardozo.

Defensas: Guillermo Varela, Nahitan Nández, Santiago Mouriño, Ronald Araujo, José María Giménez, Juan Rodríguez, Juan Manuel Sanabria y Joaquín Piquerez.

Volantes: Rodrigo Bentancur, Facundo Bernal, Lucas Torreira, Emiliano Martínez (por Federico Valverde), Rodrigo Zalazar, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo.

Delanteros: Federico Viñas, Rodrigo Aguirre y Darwin Núñez.