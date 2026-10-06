Nacional bajó al líder del Clausura: los tres juveniles que sacaron pecho y la clase táctica de Carreño en el GPC

Nacional dio otra muestra de carácter, se impuso 2-0 ante Montevideo City Torque y demostró que tiene con qué ir por el Torneo Clausura al quedar a solo tres de la cima.

En su décimo partido al mando, Daniel Carreño le hizo honor a la frase que pronunció durante su conferencia de presentación. “Los juveniles están preparados para jugar en la Primera de Nacional”, había dicho en pleno contexto caótico por la seguidilla adversa. Hoy, en el partido bisagra del tricolor, depositó su confianza en Tomás Viera, Luciano Rodríguez y Luciano González, quienes le respondieron con creces.

El caso más resonante es el del 32, que anuló a Esteban Obregón y encima le añadió su primer gol en Primera con un cabezazo a los 10 minutos. El centro fue de Gastón Martirena, que desde su arribo está en modo asistidor y llegó al cuarto pase gol.

Tomás Viera celebrando su gol de cabeza con Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

La inclusión de González en el mediocampo le dio buen pie al anfitrión para contrarrestar un mediocampo rival al que le resulta incómodo no tener la pelota. Lo único que le quedó pendiente al volante para lograr el combo perfecto fue ser menos solidario cuando Gómez le entregó la pelota dentro del área y prefirió devolvérsela antes que hacer la personal. A los 65‘ se retiró ovacionado por todo el Gran Parque Central, que arropó a un chico de su cantera.

Luciano González trasladando la pelota con Nacional en pleno partido ante Montevideo City Torque. Foto: Ignacio Sánchez.

La estrategia de Nacional fue efectiva porque aun teniendo la pelota los de Marcelo Méndez no se sintieron cómodos. Luka Andrade y Obregón no sacaron ventaja por las bandas, y gran parte de la responsabilidad la tiene la defensa tricolor, con Rodríguez corrigiendo con un buen cierre ante la única escapada del 7 citadino.

El punto de quiebre del partido fue el primer ataque del complemento. Boggio la filtró para González y, en la zona donde suelen carecer las ideas, mostró jerarquía para levantar la cabeza y cederle el gol a Maxi Gómez. Después lo festejó con euforia de cara a la gente, que empezó a entonar: “Yo soy del Bolso y lo sigo siempre a todos lados…”.

Por primera vez en mucho tiempo, Torque lució acorralado en varios tramos frente a un Bolso que lo jugó de dientes apretados. Con mucho ímpetu en cada dividida y un porcentaje alto de duelos ganados.

Carreño lo vivió de forma especial, con las manos en la rodilla y varios momentos afuera de la zona técnica. Al igual que sucedió en el clásico de visita, volvió a imponerse en la batalla táctica contra uno de los mejores entrenadores del medio. Le jugó con un esquema casi espejo y, de haber tenido algo más de eficacia, podría haber goleado.

El único aspecto negativo de la noche para Nacional fue la lesión de Luis Mejía, que se retiró muy dolorido en la zona del tendón de Aquiles a la espera de los estudios médicos. Martín Arias respondió con solidez ante los remates de Salomón y de Silvera. Parte de la tenacidad defensiva de Nacional se debió a la impronta de Sebastián Coates, que regresó de la lesión y acumuló despejes ante algunas insinuaciones del visitante.

En el cierre fue todo algarabía para Nacional, que se permitió dosificar las cargas físicas, alternar al equipo y celebrar un triunfo contundente ante el único equipo uruguayo presente en semifinales de un certamen internacional. Fue la séptima victoria en este ciclo de Carreño, que primero se propuso darle orden al equipo y luego le mostró el camino para soltarse a nivel de juego.