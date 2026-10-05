Baja de último momento en los convocados de Nacional para enfrentar a City Torque: el equipo que maneja Carreño

A horas de que Nacional reciba a Montevideo City Torque en el cierre de la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya, apareció un nuevo problema para Daniel Carreño y en el mismo sector del equipo: la última línea. Nicolás Rodríguez, que se perfilaba para ser titular este lunes a las 20:00, quedó descartado para el partido y hubo un cambio de último momento en la nómina.

El Ojito, que fue titular en la victoria 2-0 ante Cerro Largo en Melo de la pasada fecha, salió de la nómina y en su lugar ingresó el juvenil Román Clematte. Rodríguez, que maneja los dos perfiles, le aporta polifuncionalidad al entrenador que deberá resolver un nuevo problema ante la ausencia ya conocida del costarricense Francisco Calvo, que está con su selección y este domingo fue titular y completó los 90 minutos en la victoria 2-0 de los ticos sobre Haití.

Carreño llegó a hacer gestiones para que Calvo pudiera regresar a tiempo para el compromiso ante City Torque, pero Costa Rica cambió de entrenador en medio de las negociaciones y no llegaron a buen puerto. Dentro de ese panorama el entrenador de Nacional recibió buenas noticias y estas tuvieron que ver con que volverá a tener a la orden a Sebastián Coates y a Agustín Rogel, ya recuperados de sus lesiones.

Sebastián Coates, capitán de Nacional. Foto: Estefanía Leal.

El tricolor, que planteó una línea de cuatro en su visita al Ubilla, cambiará de sistema para enfrentar a los Ciudadanos y así suplir la baja de Nicolás Rodríguez. Coates saldrá desde el inicio. El once inicial que maneja Daniel Carreño para enfrentar a Montevideo City Torque, según pudo confirmar Ovación, sería el siguiente con un esquema de 3-5-2.

Los titulares de Nacional para recibir a Montevideo City Torque este jueves a las 20:00 en el Gran Parque Central serían: Luis Mejía; Luciano Rodríguez, Sebastián Coates, Tomás Viera; Gastón Martirena, Lucas Rodríguez, Luciano González, Luciano Boggio, Camilo Cándido; Tiziano Correa, Maximiliano Gómez.