Cerro Largo confirmó nuevo DT para la recta final del campeonato, tras el interinato de Ignacio Ordóñez

Un mes después de la renuncia de Danielo Núñez de la conducción técnica de Cerro Largo, pasó el discreto interinato de seis partidos de Ignacio Ordóñez y el club arachán confirmó este lunes a su nuevo entrenador.

Bruno Silva asumirá este martes al frente del equipo, acompañado por Deivis Barone como asistente técnico y el profesor Caballero como preparador físico, y tendrá su estreno el próximo domingo ante Albion, por la décima fecha del Torneo Clausura, en el Estadio Ubilla de Melo.

Silva regresará así a un club que ya dirigió en 2024. En aquella etapa estuvo al frente del equipo durante 19 partidos oficiales, con un saldo de siete victorias, cuatro empates y ocho derrotas.

El nuevo entrenador llegará para sustituir a Danielo Núñez, quien dejó su cargo por motivos personales luego de una racha de siete partidos sin victorias. Tras su salida, Ordóñez, que había sido su asistente, asumió de manera interina y condujo al equipo durante seis encuentros.

Ordóñez dirigió cuatro partidos por el Clausura, con un empate y tres derrotas, y dos por la Copa AUF Uruguay, donde consiguió un empate y una victoria. Su interinato terminó con la derrota 2-1 frente a Montevideo City Torque, resultado que extendió a siete los partidos consecutivos de Cerro Largo sin ganar.

Ahora Silva tendrá la misión de cambiar esa dinámica y debutará el domingo ante Albion, como local, por la décima fecha del Clausura. Si bien Cerro Largo tiene cinco equipos por debajo en la Tabla del Descenso, no está del todo a salvo y necesita sumar, pensando también en el año que viene.

Por otro lado, está lejos en la Tabla Anual y a esta altura del campeonato —con seis fechas y 18 puntos por disputar— ya parece utópico soñar con una clasificación a copas internacionales, aunque matemáticamente todavía tiene chances.