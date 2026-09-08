Ignacio Ordóñez volverá a relevar a Danielo Núñez en Cerro Largo: cómo le fue al equipo bajo su dirección técnica

Ignacio Ordóñez volverá a la cabeza del área técnica de un Cerro Largo que no pasa por su mejor momento en la temporada, ya que con la caída de este viernes a manos de Montevideo City Torque por 2-1 alcanzó su séptimo partido sin poder sumar de a tres puntos. Esta racha, más unos temas personales, llevaron al entrenador Danielo Núñez a dejar su cargo el pasado sábado.

Luego de que el director técnico de 61 años decidiera dejar el club en pos de su salud para continuar con "su recuperación", quien fue su asistente tomará las riendas del equipo, que dirigió a Cerro Largo en siete encuentros oficiales donde cosechó tres victorias, tres empates y una derrota.

Ordóñez, de 41 años, cosechó 12 puntos, con un promedio de 1.71 por partido. Esto se dio desde el pasado 19 de mayo hasta el 10 de agosto. Cabe recordar que en el medio hubo un parate en la actividad por el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Seguirá acompañado por Juan Jacinto Rodríguez y el profesor Mateo Caballero.

Lo que se le viene a Cerro Largo

Axel Pandiani celebra el gol que marcó en el partido entre Cerro Largo y Juventud. Foto: @CerroLargoFc.

La actividad del Arachán no cesa y vuelve a salir a la cancha el próximo jueves por la segunda fecha del Grupo 2 de la Copa AUF Uruguay 2026, ya que va a recibir a Defensor Sporting en el Ubilla de Melo, desde la hora 19:00. Ambos equipos irán en busca de su primera victoria en el certamen.

Cerro Largo debutó con una caída 2-1 ante Plaza Colonia en el Parque Prandi, mientras que Defensor Sporting igualó sin goles ante Rentistas en el Estado Luis Franzini.

El Arachán querrá hacerse fuerte en su casa para sumar una victoria importante para cortar la mala racha, comenzar una levantada anímica y en materia de puntos.

En el Clausura recibirá a Central Español el sábado desde las 19:30 en el Ubilla de Melo. Al momento se ubica en el puesto 12 con seis unidades de las 15 disputadas.