Ignacio Ordóñez: su interinato invicto con Cerro Largo, la confianza de Danielo Nuñez y la final ante Peñarol

Cerro Largo atraviesa su mejor momento de la temporada y este sábado afrontará un partido que puede marcar un antes y un después en el año. El conjunto arachán visitará a Peñarol con la posibilidad de ganar su serie y clasificarse a la final del Torneo Intermedio, un escenario que hace algunos meses parecía muy lejano.

Ignacio Ordóñez, quien asumió la conducción del equipo junto a Juan Jacinto Rodríguez tras la licencia de Danielo Núñez por motivos de salud, destacó la evolución futbolística del plantel y aseguró que el crecimiento fue producto del trabajo y la continuidad.

"Con el comienzo y el andar en el Intermedio el equipo encontró una regularidad y una mejoría en algunos aspectos que nos llevaron a sumar puntos y hoy nos permiten estar frente a una instancia decisiva contra Peñarol, buscando ganar el grupo y acceder a una final que para nosotros y para el club sería algo muy importante", señaló.

Pese al gran presente, el entrenador remarcó que no pierden de vista el objetivo principal de la temporada: mantenerse alejados de la zona de descenso.

"Seguimos mirando la tabla de la permanencia. Si bien ahora tenemos un poco más de aire, sabemos que no es un tema resuelto. No nos podemos descuidar porque cuando llegan las etapas decisivas jugar mirando esa tabla genera otra presión. Sabemos que sumar puntos nos aleja del descenso y al mismo tiempo nos acerca a los puestos de arriba para pelear una clasificación a una copa internacional", explicó.

Ordóñez recordó además que el Torneo Intermedio representó una oportunidad para cambiar el rumbo de la campaña.

"Sabíamos que era un torneo corto, que empezaba de cero y que si hacíamos las cosas bien podíamos llegar a una instancia definitoria, como finalmente ocurrió".

Danielo Núñez, entrenador de Cerro Largo. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

La confianza de Danielo Núñez

El entrenador también se refirió a la licencia que debió tomar Danielo Núñez tras una intervención quirúrgica y reveló que el histórico técnico del club les dio plena confianza para conducir el equipo.

"Nos dio total libertad. En la primera etapa él tenía que enfocarse en su recuperación y eso era lo más importante. Seguimos en contacto e intercambiando opiniones; ahora ya está algunos días en Melo y nos vemos, pero la confianza que nos dio para manejar el equipo fue total. Estamos muy agradecidos por eso", afirmó.

Respecto al actual período de pases, explicó que el trabajo fue conjunto, aunque la última palabra siempre la tiene la dirigencia.

"Constantemente hacemos evaluaciones de rendimiento y analizamos las necesidades del plantel, pero quien lidera el período de pases es el presidente. Es una forma de trabajar que al club le ha dado resultado y esperamos que siga siendo así".

Ruben Bentancourt con la pelota ante la marca de Lucas Correa en el partido entre Liverpool y Cerro Largo. Foto: Ignacio Sánchez.

Un cambio reflejado en los resultados

Desde que Ordóñez y Juan Jacinto quedaron al frente del equipo, Cerro Largo disputó cinco encuentros por el Torneo Intermedio, con un saldo de tres victorias y dos empates.

Para el entrenador, la mejora responde a un proceso que necesitó tiempo para consolidarse.

"Era un plantel prácticamente nuevo y eso siempre requiere un período de adaptación. Nosotros estábamos convencidos de la idea. Después empezaron a aparecer los resultados, el equipo ganó solidez, pudo repetir la formación y una cosa fue llevando a la otra. Los jugadores hicieron propia la idea de juego, se soltaron y tuvieron menos presión. Todo eso explica la evolución del equipo".

Pensando en el compromiso frente a Peñarol, Ordóñez confirmó que, más allá de la duda de Alfonso De Luca, el resto del plantel está disponible y explicó la situación de Nicolás Bertocchi.

Nicolás Bertocchi lleva la pelota en el partido entre Cerro Largo y Universidad Católica por Copa Sudamericana. Foto: Estefanía Leal | El País

"Ya está a la orden. Antes del inicio del Intermedio sufrió un corte en la cabeza durante un amistoso ante Internacional de Porto Alegre, le dieron ocho puntos y eso retrasó unas dos semanas su preparación. Pero hace una semana que viene entrenando con normalidad y está disponible".

Con un presente que ilusiona y la posibilidad de meterse en la definición del Torneo Intermedio, Cerro Largo buscará dar otro golpe ante Peñarol y confirmar la notable recuperación que lo llevó de mirar de reojo la tabla del descenso a soñar con una nueva clasificación internacional.

Mercado de pases

Altas: Brian Lozano (Defensor Sporting), Felipe Córdoba (Once Caldas de Colombia), Alfonso De Luca (Liverpool), Elías De León (Deportivo Maldonado), Lucas Píriz (CA Artigas), Ezequiel Cabral (Laureles de Fray Bentos), Axel Prado (Juventud), Facundo Acosta (Nacional).

Bajas: Matías Fracchia (SHB Da Nang FC de Vietnam), Gabriel Chocobar (Oriental de La Paz), Maximiliano Añasco (Guaraní de Paraguay), Fernando Souza, Federico Sellecchia (Argentino de Merlo de Argentina), Juan Moreno, Tiziano Correa (Nacional).