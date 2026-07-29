Árbitros confirmados para la última fecha que define a los finalistas del Torneo Intermedio

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), a través del Colegio de Árbitros, dio a conocer este martes las designaciones arbitrales para la séptima fecha del Torneo Intermedio, una etapa que comenzará el viernes 31 de julio y se extenderá hasta el lunes 3 de agosto.

La séptima fecha será la última del Torneo Intermedio y definirá a los dos equipos que disputarán la final del certamen.

En la Serie A, Peñarol lidera con 13 puntos y depende de sí mismo: le alcanzará con empatar frente a Cerro Largo, su escolta con 11 unidades, para quedarse con el grupo. Si el Arachán gana en el Campeón del Siglo, será el finalista.

La Serie B presenta un panorama mucho más abierto. Wanderers y Montevideo City Torque comparten el liderazgo con 12 puntos y se enfrentarán entre sí en el Estadio Charrúa en un duelo decisivo que tendrá el arbitraje de Javier Burgos.

El Bohemio llega con ventaja por diferencia de goles, pero tanto Deportivo Maldonado (11 puntos) como Nacional (10) aún mantienen posibilidades matemáticas de avanzar a la final, dependiendo de que el encuentro entre los punteros no tenga un ganador y de conseguir un triunfo en sus respectivos compromisos.

El árbitro Leodán González. Foto: Leonardo Mainé

El detalle de la fecha 7 del Torneo Intermedio:

Viernes 31 de julio

Montevideo City Torque vs. Wanderers

Hora: 19:00

Estadio: Charrúa

Árbitro: Javier Burgos

VAR: Yimmy Álvarez

Sábado 1° de agosto

Albion vs. Danubio

Hora: 12:00

Estadio: Luis Franzini

Árbitro: Hernán Heras

VAR: Diego Dunajec

Deportivo Maldonado vs. Juventud

Hora: 15:00

Estadio: Domingo Burgueño

Árbitro: Andrés Matonte

VAR: Daniel Fedorczuk

Peñarol vs. Cerro Largo

Hora: 18:30

Estadio: Campeón del Siglo

Árbitro: Leodan González

VAR: Jonathan Fuentes

Javier Burgos, árbitro del encuentro entre Nacional y Central Español. Foto: Ignacio Sánchez.

Domingo 2 de agosto

Racing vs. Boston River

Hora: 12:00

Estadio: Parque Roberto

Árbitro: Esteban Guerra

VAR: Christian Ferreyra

Central Español vs. Liverpool

Hora: 15:00

Estadio: Parque Palermo

Árbitro: Gustavo Tejera

VAR: Daniel Rodríguez

Nacional vs. Progreso

Hora: 18:30

Estadio: Gran Parque Central

Árbitro: Javier Feres

VAR: Antonio García

Lunes 3 de agosto

Defensor Sporting vs. Cerro

Hora: 19:00

Estadio: Luis Franzini

Árbitro: Esteban Ostojich

VAR: Andrés Cunha