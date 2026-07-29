Árbitros confirmados para la última fecha que define a los finalistas del Torneo Intermedio
Leodán González impartirá justicia en el partido de Peñarol ante Cerro Largo en el Campeón del Siglo y Javier Feres estará en Nacional frente a Progreso en el Gran Parque Central.
La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), a través del Colegio de Árbitros, dio a conocer este martes las designaciones arbitrales para la séptima fecha del Torneo Intermedio, una etapa que comenzará el viernes 31 de julio y se extenderá hasta el lunes 3 de agosto.
La séptima fecha será la última del Torneo Intermedio y definirá a los dos equipos que disputarán la final del certamen.
En la Serie A, Peñarol lidera con 13 puntos y depende de sí mismo: le alcanzará con empatar frente a Cerro Largo, su escolta con 11 unidades, para quedarse con el grupo. Si el Arachán gana en el Campeón del Siglo, será el finalista.
La Serie B presenta un panorama mucho más abierto. Wanderers y Montevideo City Torque comparten el liderazgo con 12 puntos y se enfrentarán entre sí en el Estadio Charrúa en un duelo decisivo que tendrá el arbitraje de Javier Burgos.
El Bohemio llega con ventaja por diferencia de goles, pero tanto Deportivo Maldonado (11 puntos) como Nacional (10) aún mantienen posibilidades matemáticas de avanzar a la final, dependiendo de que el encuentro entre los punteros no tenga un ganador y de conseguir un triunfo en sus respectivos compromisos.
El detalle de la fecha 7 del Torneo Intermedio:
Viernes 31 de julio
Montevideo City Torque vs. Wanderers
Hora: 19:00
Estadio: Charrúa
Árbitro: Javier Burgos
VAR: Yimmy Álvarez
Sábado 1° de agosto
Albion vs. Danubio
Hora: 12:00
Estadio: Luis Franzini
Árbitro: Hernán Heras
VAR: Diego Dunajec
Deportivo Maldonado vs. Juventud
Hora: 15:00
Estadio: Domingo Burgueño
Árbitro: Andrés Matonte
VAR: Daniel Fedorczuk
Peñarol vs. Cerro Largo
Hora: 18:30
Estadio: Campeón del Siglo
Árbitro: Leodan González
VAR: Jonathan Fuentes
Domingo 2 de agosto
Racing vs. Boston River
Hora: 12:00
Estadio: Parque Roberto
Árbitro: Esteban Guerra
VAR: Christian Ferreyra
Central Español vs. Liverpool
Hora: 15:00
Estadio: Parque Palermo
Árbitro: Gustavo Tejera
VAR: Daniel Rodríguez
Nacional vs. Progreso
Hora: 18:30
Estadio: Gran Parque Central
Árbitro: Javier Feres
VAR: Antonio García
Lunes 3 de agosto
Defensor Sporting vs. Cerro
Hora: 19:00
Estadio: Luis Franzini
Árbitro: Esteban Ostojich
VAR: Andrés Cunha
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