La razón de la ausencia de Alejandro Domínguez, que iba a estar en el lanzamiento de la Copa AUF Uruguay

Alejandro Domínguez iba a decir presente en el lanzamiento de la Copa AUF Uruguay, sin embargo el presidente de la Conmebol no pudo estar porque la niebla suspendió varios vuelos hacia Montevideo.

Esto lo explicó Ignacio Alonso en la previa del evento donde contó que "no pudo venir por las condiciones climáticas. Sin embargo destacó que el dirigente paraguayo apoyó al "proceso de la Copa Uruguay, que ha sido un pilar de las nuevas competiciones de la AUF".

Respecto a Domínguez, Alonso explicó que el tweet que escribió el presidente de la Conmebol, que "tuvo repercusión mundial", en el que el paraguayo manifestaba que el Mundial 2030 sería de 64 selecciones no es una confirmación, sino que "refleja el estado de optimismo que existe respecto a la propuesta que hizo Sudamérica para poder tener una edición especial de las Copas del Mundo". "Tenemos mucho optimismo que esta idea pueda cristalizarse y para Sudamérica y Uruguay implicaría tener mas oportunidades de organización de partidos", contó el presidente de la AUF. Confirmó que "el próximo partido de Copa del Mundo va a ser en Montevideo, con un Estario Centenario remozado" y explicó que trabaja junto al Gobierno Nacional y la Intendencia de Montevideo en un proyecto que fue aprobado hace un año y medio aproximadamente.

Respecto a los 64 equipos el presidente de la AUF agregó que entiende que "fue muy positivo" lo mostrado en el Mundial 2030, porque todos los equipos "han conseguido goles y ninguno paso vergüenza de los emergentes o debutantes". Además Alonso argumentó que "hay una voluntad del mundo de FIFA de incluir países o regiones que no solamente puedan aspirar a ver el Mundial por televisión, sino participar de ellos". "Todo eso nos abre la posibilidad hoy de tener una expectativa real", concluyó.

"Poder tener la oportunidad de poder tener mas partidos sería un sueño para todos porque observamos en esta copa lo que significó para México y Canadé, por lo que significó para el país, el turismo, la actividad comercial, repercusiones del mundo y Uruguay va a estar en los ojos del mundo de acá al sorteo", expresó con ilusión respecto a las posibilidades de Uruguay.