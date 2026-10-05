Nacional dio otro paso por el Máster Plan del Gran Parque Central: la nueva moción fue aprobada por unanimidad

Nacional dio este lunes un nuevo e importante paso en el proceso para llevar adelante el Máster Plan del Gran Parque Central. La Comisión Directiva tricolor aprobó por unanimidad la nueva moción que será puesta a consideración de los socios en la Asamblea General Extraordinaria fijada para el sábado 24 de octubre.

La votación significó un cambio importante respecto a lo ocurrido semanas atrás. El pasado 21 de septiembre, la directiva había resuelto por siete votos a favor y cuatro en contra convocar a la Asamblea para tratar el proyecto. En aquel momento existían diferencias entre los dirigentes, principalmente respecto a las garantías económicas y patrimoniales que debía tener Nacional antes de avanzar.

En los últimos días las distintas partes acercaron posiciones hasta alcanzar una moción de consenso. El presidente Ricardo Vairo ya había adelantado el domingo que esperaba que el nuevo documento fuera aprobado por unanimidad, luego de las conversaciones mantenidas también con el expresidente José Decurnex y otros dirigentes que habían planteado reparos al texto anterior.

El nuevo documento mantiene la aprobación institucional del Máster Plan como marco arquitectónico y estratégico de largo plazo, pero establece una serie de condiciones antes de que puedan comenzar las obras. De hecho, la aprobación de la moción no significa que Nacional quede autorizado automáticamente a comenzar a construir.

El Gran Parque Central pasa a ser la prioridad

Uno de los puntos centrales de la nueva moción es que se establece que el proyecto deberá estructurarse mediante uno o más fideicomisos con patrimonio, cuentas, activos, obligaciones y flujos separados de los del club.

La idea es que el estadio tenga prioridad frente al resto de los componentes previstos, entre ellos la arena multipropósito, la Plaza del Hincha, estacionamientos y espacios de actividad comercial, gastronómica, deportiva, cultural y social.

El Gran Parque Central, la casa de Nacional. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Nacional no podrá endeudarse por el proyecto

Otro aspecto relevante del documento es el denominado “blindaje” patrimonial. La moción establece que Nacional no asumirá deuda corporativa derivada del proyecto ni podrá actuar como deudor, codeudor, fiador o garante de las obligaciones que asuman los fideicomisos, inversores, financiadores, constructores u operadores.

Los ingresos ordinarios de Nacional también quedan protegidos. Para las obras del estadio podrán comprometerse determinados recursos, como los provenientes de palcos, dividendos o utilidades del Club Social y aportes extraordinarios de socios que tengan ese destino específico, pero quedan excluidas, entre otras fuentes, las cuotas sociales ordinarias y los fondos destinados al funcionamiento habitual de la institución.

La próxima definición será el 24 de octubre

Una de las modificaciones más relevantes respecto a las primeras propuestas es que los socios volverán a tener la palabra antes de que comiencen las obras.

El siguiente paso será entonces la Asamblea General Extraordinaria del sábado 24 de octubre, instancia para la que Nacional ya viene brindando información a sus socios habilitados.

Allí se pondrá a consideración una iniciativa que contempla la transformación integral del Gran Parque Central y de las aproximadamente cinco hectáreas que posee el club en la zona, con el estadio como eje central.

La particularidad es que Nacional llegará a esa instancia con una señal política distinta a la de semanas atrás: la moción que anteriormente había generado una votación dividida de 7-4 fue reformulada y ahora consiguió el respaldo unánime de la Comisión Directiva, en busca de que el Máster Plan también alcance un amplio consenso entre los socios.