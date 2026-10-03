Máster plan del Gran Parque Central: Nacional logra una moción de consenso que votará el lunes en directiva

Más allá de las diferencias, las partes poco a poco se fueron acercando. Lo hicieron tanto que finalmente se alcanzó un acuerdo político en Nacional para que exista una moción de consenso del Máster plan que será presentado a los socios en la Asamblea General Extraordinaria del 24 de octubre.

La información que anunció el periodista Federico Buysan y pudo confirmar Ovación con fuentes tricolores, indica que esta moción tiene como base la original, pero se limaron ciertos aspectos para que todas las partes estén de acuerdo, más allá de que primero deberá ser votada de manera oficial el próximo lunes en la directiva.

Una de los principales cambios es que se establece una nueva Asamblea de socios a desarrollarse antes de comenzar cualquier tipo de obra, lo que les permitirá ratificar el rumbo con números actualizados en relación a la inversión a realizar.

Lo que se llevará a cabo en el inicio de la semana próxima sería una mera formalidad, previo a que sea presentado a los socios que aguardan con una gran incógnita este proyecto que podría marcar un paso clave para la institución en materia de infraestructura.

Cabe recordar que en a última sesión de directiva el tema volvió a estar arriba de la mesa e incluso se votó la actual moción con siete votos a favor y cuatro en contra.

En las últimas horas ya se habían registrado algunas muestras de acercamiento entre las partes, como había informado Ovación, que desarrollaron conversaciones informales. ¿Por dónde pasaban esas muestras de acercamiento? El punto de acuerdo está en que exista un fideicomiso exclusivo para el estadio de fútbol y otro u otros para las demás unidades de negocio como el arena, la Plaza del Hincha, el zócalo comercial y estacionamientos.

Las condiciones previas a cumplir antes del inicio de posibles obras

Puertas adentro son conscientes de que este megaproyecto abarca a las próximas tres directivas del club y que hay condiciones que deberán cumplirse antes del inicio material de las obras, entre ellos está la elaboración de un proyecto ejecutivo con alcance definido y presupuesto.

La segunda condición a cumplir es la obtención de los permisos, autorizaciones y habilitaciones exigibles. En tercer lugar está tener un modelo económico-financiero actualizado, con análisis de riesgos y sensibilidades y la validación de CPA Ferrere u otra firma independiente que tenga solvencia técnica, según consta en la moción.

El cuarto ítem incluido en la moción oficial es el “financiamiento o inversión suficiente para completar cada etapa, formalizado mediante compromisos vinculantes y con condiciones de desembolso verificables”. El quinto hace referencia a un “procedimiento competitivo de contratación o licitación, con intervención de una Comisión de Licitaciones a constituirse”.

La sexta condición es la siguiente: “Adjudicación, contratos principales, garantías de cumplimiento, seguros y mecanismos de cobertura de contingencias”. En último lugar de lo planteado se establece un “informe jurídico que confirme la compatibilidad de la estructura y los contratos con esta resolución, los Estatutos y la normativa aplicable”.