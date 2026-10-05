Preocupación en Nacional: Luis Mejía pidió el cambio tras una gran atajada y se retiró entre lágrimas del GPC

Luis Mejía debió ser reemplazado a los 37 minutos del partido entre Nacional y Montevideo City Torque por la novena fecha del Torneo Clausura. El arquero panameño sacó del ángulo derecho un tiro libre de Franco Pizzichillo y de inmediato quedó sentido en la zona del tendón de Aquiles, por lo que levantó la mano pidiendo el ingreso inmediato de la sanidad tricolor.

Entraron para atenderlo y le avisaron a Daniel Carreño que no estaba para seguir mientras se veía al arquero con mucho dolor e incluso lágrimas. Se retiró del campo de juego en el carro de atención médica y fue ovacionado por todo el Gran Parque Central.

Todo comenzó a los 35 minutos después de una mala entrega de Tiziano Correa, que quiso hacer el cambio de frente y le terminó dando un ataque peligroso a los Ciudadanos. Luciano Boggio vio que perdía la marca y cometió una falta táctica que derivó en la amonestación y un tiro libre muy oportuno para la visita, que hasta entonces no había podido lastimar en ofensiva.

Luego llegó el tiro libre de Pizzichillo y la notable intervención del golero del Bolso, uno de los capitanes del plantel. Se estiró y saltó para evitar el gol, pero al caer sintió una fuerte dolencia que lo llevó incluso a darse vuelta, como si hubiera sentido un impacto en la zona de atrás de la pierna.

Por lo pronto, resta esperar el diagnóstico de la sanidad de Nacional para conocer la entidad de la lesión y los plazos de recuperación de Mejía, una pieza clave desde el arribo de Carreño.