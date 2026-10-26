Preocupa la salud de Carmen Barbieri: reveló que está internada en su casa y el complejo cuadro que atraviesa

La artista argentina Carmen Barbieri generó preocupación en la vecina orilla, ya que traviesa días difíciles por un cuadro respiratorio que la obligó a permanecer en cama durante una semana.

A través de un audio que envió al programa Infama que se emite por el canal América, la actriz, capocómica y conductora contó cómo comenzó todo. Explicó por qué los médicos dudaban en hospitalizarla y compartió una noticia alentadora sobre su estado de salud.

A través de un mensaje de Whatsapp, la popular artista que tiene planes de hacer una obra en 2027 junto al uruguayo Gustaf, reveló por qué no había ido al casamiento de Andrea Ghidone, y habló de su estado de salud.

“Estoy en la cama. Me quisieron internar el lunes. Hice un broncoespasmo, laringitis y una gripe. Todo junto, 40 grados de fiebre desde el domingo", comenzó el mensaje de Barbieri describiendo su estado de salud.

“Hoy domingo (por ayer) después de una semana entera te puedo decir que estoy sin fiebre, sin dolor de cuerpo, sin transpirar, sin marearme, sin escupir sangre”, agregó la actriz y conductora en un mensaje enviado a Karina Iavícoli, panelista del programa Infama.

Además, Barbieri reveló que los médicos la visitan día por medio en su casa, ya que tenían miedo de que pudiera contraer otro virus durante la internación hospitalaria. La preocupación de los médicos se debió a que la capocómica estuvo dos meses internada meses atrás, debido a una infección que contrajo en el hospital.

Carmen Barbieri. Foto: Archivo.

“Yo estoy muy mal de los bronquios, especialmente del del aparato respiratorio”, explicó en el audio.

Desde el programa que conduce Marcela Tauro le enviaron saludos y una pronta recuperación a la popular figura argentina.

“Se la escucha mal, y le mandamos la mejor de las ondas para que pueda volver pronto a su programa, y a la vida para disfrutar”, comentó Tauro como cierre.