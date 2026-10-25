En fotos y videos, la boda soñada de Andrea Ghidone con el empresario Pablo Otero: famosos y megashow sorpresa

La bailarina uruguaya Andrea Ghidone y el empresario argentino Pablo Otero celebraron este sábado 24 de octubre su casamiento en Buenos Aires, con una fiesta soñada que reunió a familiares, amigos y numerosas figuras del espectáculo. La celebración tuvo lugar en el salón de eventos Rüt Haus y contó con una gran sorpresa musical: la presentación en vivo del cantante colombiano Carlos Vives, que le puso ritmo a una noche inolvidable.

En sus redes sociales, Ghidone compartió algunas fotografías y videos de la celebración, en los que dejó ver parte de la intimidad de una jornada cargada de emoción, glamour y alegría. La artista uruguaya se mostró radiante y disfrutó de una fiesta preparada durante meses, con varios detalles que los novios habían mantenido en secreto.

Uno de los momentos más especiales fue la ceremonia, que tuvo a los hijos de ambos como protagonistas. Natasha, la hija de Andrea, y José, María Divina e Isabela, los hijos de Pablo, acompañaron a la pareja en el altar y participaron de distintos pasajes de la celebración.

La boda de Andrea Ghidone y Pablo Otero.

Especialmente emotivas fueron las palabras de José, el hijo menor del empresario, quien contó cómo había cambiado la vida de su padre desde que conoció a Andrea.

La novia también preparó una sorpresa para su flamante esposo. Escribió una canción de amor especialmente dedicada a Pablo y decidió recitar su letra frente a los invitados, ya que la composición todavía no tiene música. El empresario, por su parte, también le dedicó unas palabras a su pareja, en las que repasó el camino recorrido desde que se conocieron.

Carlos Vives, la gran sorpresa de la fiesta

La música fue uno de los grandes atractivos de la celebración. Los novios habían anunciado tres espectáculos internacionales, pero mantuvieron los nombres de los artistas en absoluta reserva.

Una de las grandes revelaciones de la noche fue la presencia de Carlos Vives, el reconocido cantante colombiano, que sorprendió a los invitados con su actuación y convirtió la fiesta en una verdadera celebración musical.

El tango también tuvo su lugar, en un guiño a la trayectoria de Ghidone, quien desde hace años desarrolla su carrera artística en Argentina y actualmente protagoniza y dirige el espectáculo Ellas son tango.

Entre los invitados famosos estuvieron Florencia de la V, Gabriel Corrado, Luis Ventura, Federico Bal, Evelyn Botto, Anita Pauls, Anita Martínez, Rocío Marengo, Marisol Otero y Barbie Simons, entre otras personalidades del ambiente artístico argentino.

La novia también deslumbró con su vestuario. Para la ocasión eligió tres vestidos diferentes, dos de ellos diseñados por Marisa Campanella en su atelier de Recoleta. Uno de los modelos se destacó por su delicado bordado artesanal con cristales, mientras que el tercer vestido llegó especialmente desde Milán.

Una historia de amor que comenzó en Punta del Este

El casamiento coronó una historia de amor que tuvo su origen en Uruguay. Andrea Ghidone y Pablo Otero se conocieron en Punta del Este, durante un encuentro familiar organizado por una amiga en común.

En aquel momento, la bailarina llevaba varios años sin pareja y no estaba buscando una relación. Sin embargo, los encuentros posteriores, las conversaciones y los gestos de caballerosidad del empresario terminaron por conquistarla.

Con el tiempo, la relación también se trasladó al terreno profesional. Actualmente ambos coproducen Ellas son tango, el espectáculo en el que Ghidone interpreta a la legendaria bailarina María Nieves.

La pareja había celebrado su compromiso un año atrás, también con sus hijos como protagonistas, y desde entonces comenzó a preparar una boda que combinara el romanticismo con una gran fiesta.

La celebración tuvo, además, un componente solidario. En lugar de regalos, los novios solicitaron a sus invitados que realizaran donaciones a cuatro instituciones de Argentina y Uruguay: la Fundación Natali Dafne Flexer, La Casa del Teatro, la Asociación Protectora de Animales San Francisco de Asís y la Fundación Álvarez Caldeyro Barcia.

