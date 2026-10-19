Andrea Ghidone se casa con el empreario argentino Pablo Otero: tres vestidos, shows y una fiesta llena de famosos

La bailarina y actriz uruguaya Andrea Ghidone se prepara para dar uno de los pasos más importantes de su vida personal. A fines de octubre contraerá matrimonio con el empresario argentino Pablo Otero, con quien además comparte proyectos profesionales. La celebración promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos sociales del espectáculo rioplatense, con una extensa lista de invitados famosos, tres vestidos de novia y actuaciones musicales internacionales.

La pareja, cuya historia de amor comenzó en Punta del Este, ultima los preparativos de una fiesta en Buenos Aires que reunirá a sus familiares, amigos y reconocidas personalidades de la televisión, el teatro y la música. Los hijos de ambos tendrán un lugar especial en la celebración, tal como ocurrió durante el compromiso que anunciaron en octubre de 2025.

Uno de los principales atractivos será la propuesta musical. Según adelantaron los organizadores, tres bandas internacionales ofrecerán espectáculos en vivo, aunque sus identidades permanecen bajo estricta reserva. Una de ellas llegará especialmente desde Uruguay, en un guiño a los orígenes de la artista y al país donde nació el romance.

Otro de los secretos mejor guardados tiene que ver con el vestuario de la novia. Ghidone lucirá tres vestidos diferentes durante la celebración. Dos fueron realizados por la diseñadora Marisa Campanella y su atelier de Recoleta, en Buenos Aires. Uno de ellos es una pieza completamente bordada a mano con cristales, que la bailarina eligió después de verla terminada.

El tercer vestido llegará desde Europa. La propia Ghidone lo trajo de Milán y sus características se mantienen en secreto, como una de las sorpresas de la noche.

Andrea Ghidone y Pablo Otero.

Invitados de lujo para una noche única

La lista de invitados incluye a numerosas personalidades de la farándula argentina, varias de ellas vinculadas a la trayectoria artística de Ghidone.

Entre los convocados figuran Teté Coustarot, Flor de la V, Nacha Guevara, Carmen Barbieri, Facundo Arana, Gabriel Corrado, José María Muscari, Marcelo Polino, Cecilia Milone, Carolina Papaleo, Anita Martínez, Federico Bal y Evelyn Botto. También fueron invitados Susana Roccasalvo, Rocío Marengo, Marcela Tauro, Rodrigo Lussich, Iliana Calabró, Gladys Florimonte, Julia Calvo, Natalia Lobo, Daniel Ambrosino, Natalia Cociuffo, Nara Ferragut, Marisol Otero, Vanesa Butera, Adabel Guerrero, Belén Pasqualini y Anita Pauls, entre otros.

Más allá del despliegue de la fiesta, los futuros esposos decidieron incorporar una iniciativa solidaria. En lugar de recibir regalos tradicionales, solicitaron a sus invitados que, si así lo desean, realicen donaciones a instituciones de Argentina y Uruguay.

Las organizaciones elegidas son la Fundación Natali Dafne Flexer, La Casa del Teatro y la Asociación Protectora de Animales San Francisco de Asís, de Argentina, y la Fundación Álvarez Caldeyro Barcia, de Uruguay.

“Gracias por hacer que el amor de este día también llegue a otros”, expresaron los novios en la tarjeta que compartieron con sus invitados.

Historia de amor. La relación entre Andrea Ghidone y Pablo Otero tiene un fuerte vínculo con Uruguay. Ambos se conocieron durante un encuentro familiar en Punta del Este, gracias a una amiga en común.

En aquella ocasión, la artista estaba acompañada por su hija, mientras que el empresario había concurrido con su hijo menor. Otero ya conocía el trabajo de Ghidone porque la había visto actuar en el espectáculo Madame Tango, aunque ella todavía no lo sabía.

Después de aquella primera presentación comenzaron a frecuentarse. Desayunos, almuerzos y largas conversaciones fueron construyendo una relación que terminó convirtiéndose en un romance.

Ghidone llevaba varios años soltera y había encontrado un equilibrio entre su carrera artística, la maternidad y su independencia personal. No estaba buscando pareja, pero la personalidad de Otero terminó conquistándola, según reveló en una entrevista con la revista Gente, la bailarina destacó especialmente el respeto, la caballerosidad y la forma de relacionarse del empresario.

“Lo miro, lo escucho hablar. Lo observo y ya eso me enamora”, declaró entonces.

Por su parte, Otero destacó la inteligencia, la sencillez y la dedicación familiar de la artista como algunas de las cualidades que lo enamoraron.

En octubre de 2025 llegó el compromiso, celebrado después de una función de Ellas son tango en Origami., de Buenos Aires. La hija de Andrea y los tres hijos de Pablo participaron de aquel momento, que marcó el comienzo de los preparativos para el casamiento.

Luna de miel en el Caribe

Después de la boda, los flamantes esposos viajarán a Curazao, en el Caribe, para disfrutar de su luna de miel. Sin embargo, el descanso será breve porque ambos deberán retomar rápidamente sus compromisos profesionales.

La pareja comparte la producción de Ellas son tango, espectáculo que Ghidone dirige y protagoniza interpretando a María Nieves, una de las figuras emblemáticas de la historia del tango argentino.

La obra viene de varias temporadas en el Teatro Astral de Buenos Aires, obtuvo cuatro nominaciones a los Premios ACE y logró ubicarse durante varias semanas entre los diez espectáculos más vistos de Argentina.

Para mediados de noviembre está previsto el regreso de los novios, que participarán en la grabación de un documental sobre la producción y retomarán los ensayos para una nueva temporada en el Teatro Auditorium de Mar del Plata.

Además, el espectáculo proyecta una gira europea para abril de 2027.

De esta manera, Ghidone atraviesa una etapa de intensa actividad artística y renovación personal. Tras consolidar su carrera en Argentina, la artista uruguaya se prepara para celebrar su matrimonio con el hombre que conoció casi por casualidad en Punta del Este y con quien ahora comparte tanto la vida cotidiana como su pasión por el teatro.

