La emoción de Ana Durán tras hablar ante el papa León XIV: “Todavía siento que estoy agarrada de su mano”

Todavía siente que sostiene su mano. A un día del encuentro con el papa León XIV en el Estadio Centenario, la comunicadora Ana Durán conserva una imagen muy presente del momento: el saludo del pontífice, su mirada y la sensación de calidez que le transmitió. "Todavía siento que estoy agarrada a su mano. Una mano firme, una mano segura, cálida", resumió a El País la comunicadora, que fue una de las personas elegidas para hablar ante el papa León XIV en Uruguay.

Durán, conocida por su participación en el magazine La mañana en casa y Los secretos de Ana Durán donde comparte consejos de limpieza y cocina, vivió la experiencia como un regalo. Católica practicante, dijo sentirse "muy bendecida" por haber tenido la oportunidad de participar de un momento que calificó como "increíble" y "súper emocionante".

"Es un santo padre que te inspira tanta confianza, tanto amor, tantas ganas de escucharlo. Todo lo que dice es tan real, tan verdadero, tan profundo", expresó Durán sobre León XIV, todavía conmovida por los días de actividades que el pontífice compartió en Uruguay.

El estadio Centenario aguardando la llegada del papa León XIV. Foto: Archivo. Foto: Nicolás Pereyra/El País.

La convocatoria, según contó a El País, fue una sorpresa. "Me convocó Juan Andrés "El gordo" Verde, pero calculo que ha habido muchos pequeños ángeles que hicieron esto posible", comentó. También consideró que su elección pudo estar vinculada a su trayectoria pública y a la forma en que ha expresado su fe a lo largo de los años. En ese sentido, mencionó que tanto ella como Juan Carlos López "Lopecito", otra de las figuras que participaron de la Vigilia en el Centenario, han demostrado su vínculo con la Iglesia y la religión durante sus recorridos en los medios.

Durán explicó que no tuvo que escribir por su cuenta el texto que leyó ante el Papa. La organización les asignó las peticiones que debían presentar y les consultó si estaban de acuerdo con ellas. En su caso, le correspondió pedir por quienes atraviesan sufrimientos físicos y espirituales, para que encuentren consuelo en la fe y no se sientan solos.

"Evidentemente, pedir que las personas que en este momento están sufriendo física y espiritualmente puedan sentir el calor de la fe y que no están solas es algo con lo que estoy totalmente de acuerdo", señaló. Para ella, las peticiones expresaban preocupaciones que van más allá de las diferencias religiosas: el deseo de paz, el fin de las guerras y menos sufrimiento para los niños.

"Por tantos hermanos nuestros que sufren en su cuerpo o en su espíritu, y muchas veces no encuentran sentido en sus vidas. Para que el señor toque sus corazones con su amor, alivie sus dolores y suscite en sus vidas la ayuda y contención necesarias. Oremos", dijo Durán en el Centenario ante más de 60.000 personas.

Al recordar el encuentro, Durán también se detuvo en la energía del pontífice. Le llamó la atención su capacidad para sostener una agenda intensa, conversar con los periodistas y mantener el contacto con la gente, incluso después de un largo viaje. "La verdad que es un gaucho. Es un gaucho este santo padre", dijo.

En ese sentido, recordó que León XIV, quien también visitó el barrio Casavalle, y los departamentos de Paysandú y Florida, había pasado por una cirugía pocos días antes de emprender el viaje a Sudamérica y que, después de un vuelo de 18 horas, todavía tuvo tiempo para conversar con los periodistas. También destacó el ritmo de sus actividades en Uruguay: la jornada del sábado visitó Casavalle y la Universidad Católica antes de llegar al Estadio Centenario. Al día siguiente estuvo en Florida para celebrar la misa.

Ana Durán junto a su nieta Eugenia en "Los secretos de Ana Durán". Foto: Archivo.

"Es gauchazo, la verdad que es gauchazo", insistió la comunicadora. Para Durán, hay algo más allá de la fortaleza física que explica esa entrega: "Algo interior lo mueve, lo mueve a ser ese gran santo padre que es".

La comunicadora también destacó que la visita tuvo un impacto que excedió a la comunidad católica. Consideró que fueron días importantes para Uruguay y para Latinoamérica, y celebró el interés que despertaron las actividades del Papa entre personas de distintas creencias.

"Ha sido un premio para Latinoamérica. Que haya llegado acá fue algo increíble", concluyó Durán.