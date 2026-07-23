Canal 10 sumó una nueva integrante a "La mañana en casa": quién es y la famosa que tiene como madrina

La mañana en casa renovó este martes su equipo con una nueva incorporación. La chef pastelera María Eugenia Genes debutó como integrante fija del espacio de cocina del magazine de Canal 10, una noticia que Saeta anunció en sus redes sociales con un cálido mensaje: "¡Bienvenida Euge! ¡A partir de hoy tenemos nueva integrante al equipo de cocina de #LaMañanaEnCasa!".

La cocinera, por su parte, compartió la publicación en sus historias de Instagram y expresó su entusiasmo por este nuevo desafío: "Qué lindo formar parte de la mañana del canal".

Genes fue recibida con cálidos mensajes por los conductores Petru Valensky y Magui Correa, y también recibió el respaldo de varias figuras de Saeta. Entre ellas estuvieron Agustín Gil, Magui Prado y Ximena Torres, mientras que Ana Durán le dejó un comentario con humor y cariño: "Arriba chiquita, estoy esperando probar ese flan. ¡Deliciaaaa!".

Para su estreno eligió preparar un clásico: un flan casero. Además de compartir la receta, reveló un truco que aprendió durante su formación en Madrid para lograr un caramelo más parejo. "Cuando la sartén está caliente y lo vas haciendo de a poquito, se hace más uniforme y menos tenés que meter la cuchara", explicó.

Aunque ahora desembarca en el magazine matutino, Genes no es una cara nueva para los televidentes de Canal 10. Desde hace un tiempo acompaña a Ana Durán como coconductora de Los secretos de Ana Durán, el programa de los sábados al mediodía en el que la referente del hogar comparte consejos prácticos, recetas e ideas para el día a día.

Eugenia Genes junto a Ana Durán en "Los secretos de Ana Durán".

Graduada como chef pastelera en Le Cordon Bleu Madrid, también desarrolla una intensa actividad fuera de la televisión con cursos y masterclasses. En sus redes sociales suele definirse con sencillez: "Soy Euge y amo cocinar. La comida salada es mi debilidad, pero cocinar cosas dulces es mi pasión".

Su llegada al ciclo fue celebrada también por la productora María Estela Moreno, quien destacó tanto sus cualidades profesionales como personales. "Laburante, talentosa, humilde, muy segura y con tremendo ángel. La va a romper", escribió.

Ana Durán, con quien mantiene una estrecha relación, también le dedicó un emotivo mensaje. "Nada me hace más feliz que ver a mi nena florecer, crecer y disfrutar de este camino. Hoy Euge comienza fija en La mañana en casa. Todos a mirarla porque siempre es un placer compartir lo que hace", expresó la conductora, a quien Genes suele definir con cariño como su "abuela postiza".