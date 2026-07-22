"Se pueden reír": El insólito percance de movilera de "Subrayado" instantes antes de salir al aire por Canal 10

Este martes, Verónica Chevallier sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir un video que registra el percance que sufrió apenas unos segundos antes de salir al aire en Canal 10. La periodista estaba lista para empezar un móvil en vivo en Subrayado, micrófono en mano y paraguas abierto, cuando una fuerte ráfaga de viento la tomó por sorpresa.

El episodio ocurrió durante una cobertura bajo la lluvia que azota Montevideo y quedó registrado por las cámaras del equipo del noticiero de Canal 10. El viento dio vuelta el paraguas de Chevallier, que por un instante perdió el equilibrio mientras intentaba sostenerlo. Tras varios intentos por dominarlo, terminó tirándolo al piso justo antes de comenzar el informe.

La periodista publicó el video el martes por la noche en su cuenta de Instagram y se tomó la situación con humor. "Esto pasó literalmente a cinco segundos de salir al aire... seeeee... se pueden reír...", escribió junto a las imágenes. Luego resumió el episodio con una comparación que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: "💨 + ⛈️ = Mary Poppins". También invitó a ver el desenlace con un "Ver hasta el final!!!" y etiquetó a Subrayado y Canal 10.

En las imágenes se ve cómo Chevallier intenta controlar el paraguas mientras el viento lo empuja con fuerza, en una escena que recuerda al clásico personaje creado por P. L. Travers, capaz de desplazarse por el aire con ayuda de su paraguas. Finalmente, logra recomponerse y salir al aire con normalidad.

La publicación no tardó en viralizarse y acumuló más de medio millón de reproducciones en pocas horas, además de cientos de comentarios. "Me muero 😂 Vero! Como si nada pasara! 10 10 10 😍", escribió la conductora Catalina Ferrand entre las primeras reacciones. "Jajajajajaj genia", sumó la humorista Florencia Infante.