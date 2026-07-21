Sandra Rodríguez habló del derecho de piso que pagó en el periodismo deportivo: "Era cuasi circense"

Sandra Rodríguez fue una de las invitadas a Noche D10 (1130 AM y La Treinta TV), donde repasó su extensa trayectoria en los medios y recordó cómo fueron sus primeros pasos en el periodismo deportivo, un ámbito en el que durante muchos años las mujeres eran una verdadera excepción.

Todo comenzó cuando Charly Álvarez destacó su carrera y la definió como una "pionera" del rubro. A partir de ese reconocimiento, la actual conductora de La hora de los deportes (Canal 5) viajó varias décadas atrás para recordar el casting que le abrió las puertas de la televisión.

Según contó, fue Juan Carlos Scelza quien organizó una convocatoria exclusivamente para mujeres con el objetivo de encontrar una periodista que lo acompañara en el segmento Cabalgata deportiva, dentro de Estadio 1, histórico programa conducido por Julio Sánchez Padilla que por entonces se emitía los domingos de mañana por Canal 4.

La prueba no estuvo centrada en el fútbol. Rodríguez recordó que debió realizar crónicas de un partido de básquetbol, otro de hockey y uno de baby fútbol, ya que el espacio abordaba distintas disciplinas deportivas.

Ese fue el comienzo de una carrera que luego la llevó a trabajar durante diez años en Supersport, junto a Mario Uberti; otros 20 en Punto Penal de Canal 10 y, actualmente, al frente de La hora de los deportes.

"Me di el lujo de compartir con los número uno del periodismo", resumió al hacer un balance de su recorrido.

Consultada sobre si le tocó pagar derecho de piso por ser mujer, Rodríguez respondió que esa situación es habitual en cualquier profesión, aunque reconoció que en el periodismo deportivo el desafío era todavía mayor.

"Siempre pagás derecho de piso, seas hombre o mujer, en todos los órdenes de la vida y en cualquier trabajo que te toque el desafío", afirmó. Sin embargo, enseguida profundizó en las dificultades que enfrentaban las periodistas de su generación para ganarse la credibilidad del público.

Sandra Rodríguez. Foto: Difusión.

"No te tienen la confianza que le tienen a un hombre. Antes que una mujer saliera en el periodismo deportivo o haciendo cancha era cuasi circense, como el fútbol femenino, pero ahora no. Me encanta porque está lleno en todos lados", expresó, celebrando el crecimiento de la presencia femenina en las coberturas deportivas.

La periodista también evitó destacar un momento puntual de su carrera y prefirió agradecer a quienes fueron sus jefes. Mencionó especialmente a Sánchez Padilla, Diego Lamas, Mario Uberti, Daniel Acevedo y Sergio Gorzy, de quienes aseguró haber aprendido distintas facetas del oficio.

Además, recordó con especial cariño su etapa como productora en Supersport, cuando organizaba grandes eventos deportivos, desde el certamen Reina de Punta del Este hasta las tradicionales carreras de lanchas en las que competía Daniel Scioli. "Esa pata organizativa me encantó y la haría de nuevo", concluyó.