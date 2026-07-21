El romántico mensaje de una conductora de "Subrayado" a su novio periodista por su cumpleaños

Se trata de una de las parejas mediáticas más queridas de la televisión uruguaya y, desde que oficializaron su relación a fines de 2023, no han dejado de compartir con sus seguidores distintos momentos de su vida en común. Entre viajes a playas paradisíacas como Aruba y Santa Marta, escapadas a la Sierra de Minas y escenas cotidianas junto a sus mascotas, construyeron un vínculo que suele despertar la simpatía del público.

La última novedad en su historia de amor había llegado hace apenas unas semanas, cuando decidieron agrandar la familia con la adopción de Pelistri, un cachorro que se sumó a Lucho y rápidamente conquistó las redes sociales. El original nombre, aclararon entre risas, lleva una sola "L" para evitar confusiones con el futbolista de la selección uruguaya.

Ahora volvieron a dar que hablar, aunque esta vez por un motivo diferente. El cumpleaños de él fue la excusa para una nueva demostración pública de cariño.

Los protagonistas son Paola Botti y Guillermo Lorenzo, ambos periodistas de Subrayado. Ella conduce la edición del mediodía del noticiero y también la edición del domingo, mientras que él es uno de los movileros del informativo central. Además de compartir los pasillos de Canal 10, comparten la vida desde hace casi tres años.

Con motivo del cumpleaños de Lorenzo, Botti recurrió a sus historias de Instagram para dedicarle unas tiernas palabras. "Feliz vida para este ser que un día la vida me puso en el camino para construir camino juntos", escribió la conductora junto a una imagen de ambos disfrutando de un paseo, vestidos con ropa liviana y en un ambiente veraniego.

De fondo, sonaba la canción "Celebra la vida", de Axel. Él reposteó la publicación y le contestó con emoticones de corazones.

El mensaje de Paola Botti a su novio Guillermo Lorenzo por su cumpleaños. Foto: @pbotti123

Las muestras de afecto entre ambos no son una novedad. El año pasado, por ejemplo, Lorenzo sorprendió a Botti en pleno aire de Subrayado Domingo con un ramo de flores amarillas por el Día de la Primavera. La periodista lo recibió con una sonrisa, un beso y el romántico momento se volvió viral en redes sociales.

La historia de amor comenzó cuando ambos coincidían en la redacción de Canal 10. Según contaron en una entrevista con Sábado Show, fue Botti quien dio el primer paso después de que descubrieran que tenían muchos intereses en común. Con el tiempo comenzaron a salir, convivieron y hoy, aunque sus horarios laborales son distintos, siguen encontrando espacios para compartir viajes, entrenar juntos, disfrutar de sus perros y desconectarse frente al mar, una de las pasiones compartida por ambos.