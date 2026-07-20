La íntima boda de la ex Spice Girl Mel C con Chris Dingwall y el particular rol que tuvo Victoria Beckham

La ex Spice Girl Melanie Chisholm, más conocida como Mel C, está teniendo un año de celebraciones. En mayo, la cantante británica de 52 años sacó Sweat, un nuevo disco después de seis años. Este 18 de julio, Mel C ha dado otro gran paso en el plano personal, cuando contrajo matrimonio con el modelo australiano Chris Dingwall.

Según ha informado la edición británica de Vogue, que ha tenido acceso exclusivo al enlace, la pareja se dio el “sí, quiero” en la casa de un amigo a orillas de un lago en Cumbria, Inglaterra. Antes de eso, ya se habían casado en una ceremonia civil en Australia. “Tenía 49 años cuando conocí a Chris y estaba en un momento muy bueno de mi vida. Tuvimos una cita en Australia y desde entonces ha sido difícil separarnos. Chris tiene una energía muy tranquilizadora”, ha declarado la cantante a la revista.

“Ha sido una incorporación maravillosa a mi vida y a la de mi hija. Soy madre soltera. Mi hija tiene 17 años y somos bastante fuertes juntas; somos un equipo. Para cualquiera que entrara en nuestras vidas iba a ser difícil, y él encaja a la perfección. Es una dinámica preciosa”, añadió.

Aunque ha sido una boda íntima de la que no han trascendido demasiados detalles, sí se sabe que entre los invitados se encontraban sus excompañeras de las Spice Girls: Emma Bunton, Geri Halliwell y Mel B. Victoria Beckham, que se encontraba en Nueva York para presenciar en primera persona la final del Mundial 2026, fue la única que no acudió al enlace, pero estuvo presente a través del vestido de novia. “Obviamente, me ofrecí a hacerle el vestido de sus sueños”, contó Beckham, ahora diseñadora de su marca homónima, a Vogue.

Según la publicación, el “algo prestado” para la ceremonia en Sídney también era del catálogo de Victoria Beckham. “Me comentó, con toda naturalidad, que se iba a Australia en dos días para casarse. Cuando le pregunté qué iba a llevar, me dijo que había encargado uno de mis vestidos, pero que no le quedaba bien y que no tenía tiempo de arreglarlo antes de irse. Casualmente, tenía ese mismo vestido en mi armario y me ofrecí a prestárselo”, explicó la diseñadora.

“La chispa surgió de inmediato”

Mel C describió su boda como “bastante discreta, relajada, romántica y elegante”. Dingwall y ella se conocieron a finales de 2023 en la aplicación de citas Raya. “La chispa surgió de inmediato”, celebró la cantante. En cuanto al pedido de matrimonio, la artista recordó que fue durante unas vacaciones en Mallorca en julio de 2025. “Nos alojábamos en un hotel precioso y habíamos pedido el menú degustación con maridaje de vinos, así que la cena se estaba haciendo eterna”, contó. Después, los dos regresaron a su suite “un poco ebrios y algo llenos”, y Mel C descubrió que la habitación estaba llena de velas: “Fue precioso, solo nosotros dos. Él no podía creer que me hubiera sorprendido, pero yo estaba alucinada”.

Las Spice Girls. Foto: Archivo. Foto: Instagram @victoriabeckham

La pareja fue vista por primera vez en público cuando fueron fotografiados de la mano en el Festival de Glastonbury de 2024 en Somerset, Inglaterra. En noviembre de 2025, Mel C reveló en el podcast Life Uncut cómo fueron esos inicios tras hacer match en la aplicación de citas, cuando ella vivía en Londres y él en Sídney. “Pensé: ‘Bueno, desde luego no está aquí para mí’, pero tenía planeada una gira por Australia como DJ, y pensé: ‘Bueno, es muy guapo. Vale la pena intentarlo”, dijo.

La Nación/GDA.