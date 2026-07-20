Álvarez de Ron se quebró en el final de las transmisiones del Mundial de Canal 5: "Nos hicieron sentir en casa"

La transmisión del Mundial 2026 llegó a su fin para Canal 5 y Antel TV con un cierre cargado de emoción. Tras la consagración de España frente a Argentina en la final, el equipo periodístico que llevó adelante las transmisiones de los 32 partidos emitidos por los medios públicos dejó de lado el análisis futbolístico para compartir un momento de agradecimiento y balance de una experiencia que marcó a todos sus integrantes.

Con una propuesta íntegramente nacional y un importante respaldo de la audiencia durante todo el torneo, la despedida estuvo atravesada por los elogios mutuos, el reconocimiento al trabajo colectivo y, en algunos casos, por lágrimas imposibles de contener.

Uno de los primeros en tomar la palabra fue Mario Bardanca, quien destacó el desafío que implicó poner al aire una cobertura de semejante magnitud y reivindicó la apuesta realizada por las autoridades de los medios públicos.

"No era fácil y se estuvo a la altura", resumió el periodista, antes de agradecer a cada uno de sus compañeros.

Bardanca tuvo palabras especiales para Jorge Señorans, a quien definió como "un periodista integral, muy capaz", y también reconoció el aporte de Santiago Castro y del resto del equipo, además del personal técnico que sostuvo cada transmisión.

"Nos trataron con muchísimo respeto, nos cuidaron constantemente y fueron extremadamente generosos. Ojalá esto sirva para demostrar que se pueden hacer cosas serias, con estilo propio, asumir desafíos tan grandes y romper estructuras establecidas", expresó.

Mario Bardanca. Foto: Canal 5

José Carlos Álvarez de Ron emocionado en el cierre de las transmisiones mundialistas: "Todo final es un principio"

El momento más emotivo llegó cuando tomó el micrófono José Carlos Álvarez de Ron. Visiblemente emocionado y con la voz quebrada, el histórico periodista apenas pudo comenzar su intervención.

"La verdad que estamos muy contentos... siempre cada tanto mi referente me hace llorar", dijo entre risas y lágrimas sobre Bardanca, antes de explicar que lo más valioso de la experiencia había sido el clima humano que encontró durante la cobertura.

Álvarez de Ron destacó la convivencia con colegas de distintas generaciones y el ambiente de trabajo que se generó durante el Mundial.

"No hay nada más lindo que llegar a un lugar y que te traten muy bien. Trabajar estando arropado, con juventud que revitaliza. Nos han tratado todos de la mejor manera: los compañeros de Antel TV, de Canal 5. Nos hicieron sentir en casa, y eso no es sencillo en los medios de comunicación", afirmó.

En uno de los pasajes más emotivos de la despedida, el periodista recurrió al escritor Julio Cortázar para cerrar su mensaje. "Cortázar decía que todo final es un principio. Muchas gracias", concluyó.

Álvarez de Ron regresó a la TV luego de su desvinculación de Canal 12 el año pasado. Es parte junto a Mario Bardanca del programa radial Derechos exclusivos en la emisora Radio Uruguay, que depende también de los medios públicos.

Santiago Castro es el relator del Mundial 2026 para Canal 5. Foto: Canal 5.

Santiago Castro también quiso dejar su reflexión sobre una cobertura que calificó como enriquecedora desde lo profesional y lo humano. El relator agradeció la oportunidad de compartir el Mundial con periodistas de extensa trayectoria y destacó la humildad con la que transmitieron sus conocimientos.

"El subirse al barco, apretar los dientes y transmitir toda esa experiencia con humildad fue extraordinario. Aprendimos muchísimo, tanto de las cosas que se dicen como de las que se observan", sostuvo.

Además, Castro reivindicó el carácter nacional de las transmisiones y el rigor periodístico con el que se preparó cada uno de los encuentros.

"No hubo partidos de relleno. Desde la final hasta el Colombia-Uzbekistán de las once de la noche, todos se prepararon con el mismo profesionalismo y la misma profundidad. Eso habla del respeto por el Mundial y, sobre todo, por la audiencia", señaló.