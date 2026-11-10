Falleció Oscar Imperio, histórico director de Radio Universal: la emisora levantó su programación por duelo

El mundo de la radio uruguaya está de luto. Este martes se conoció el fallecimiento de Oscar Francisco Imperio Carracé, histórico director de Radio Universal (970 AM), emisora a la que estuvo vinculado durante más de cinco décadas y en la que dejó una profunda huella como empresario y referente de la comunicación.

Ante la noticia, la radio resolvió levantar su programación habitual y dedicar una emisión especial a su memoria. Luego de Punto de encuentro, el ciclo conducido por Victoria Rodríguez, Alejandro "Bicho" Amaral y Leonardo Sanguinetti, la emisora dio paso a un intervalo musical.

"Lamentamos informar el fallecimiento de Don Oscar Imperio. Director y figura histórica de CX 22 Radio Universal durante más de 50 años", expresó la emisora en un comunicado oficial.

"Su compromiso, su trabajo y su dedicación quedarán para siempre ligados a la identidad de la radio y a cada uno de quienes tuvimos el privilegio de compartir este camino", añadió el mensaje, que concluyó con palabras de acompañamiento a su familia.

Imperio había dejado tiempo atrás la gestión cotidiana de la emisora en manos de su hija Gabriela, dando continuidad a una tradición familiar estrechamente vinculada a la historia de la radiodifusión uruguaya.

Microfono de radio, Montevideo ND 20230529 foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Hijo del reconocido publicista, empresario y productor de TV y Carnaval, Carmelo Imperio, Oscar acompañó desde muy joven a su padre en sus múltiples emprendimientos, tanto en el ámbito de la publicidad como en el carnaval y los medios de comunicación.

En 1967, padre e hijo asumieron la conducción de Radio Universal junto al contador Elías Regules, socio de la familia. Desde entonces, la emisora se consolidó como un espacio de referencia para distintas generaciones de comunicadores, periodistas y artistas.

Los Imperio también estuvieron detrás de exitosas producciones radiales y televisivas, como La pregunta de Martini, que posteriormente llegó a la televisión bajo el nombre Martini pregunta, con la conducción de Nelson Mullins. Otros recordados ciclos fueron Las tres tareas de la buena voluntad y Cantando en familia.

La familia también dirigió una de las agencias publicitarias más importantes del país, con algunas de las principales cuentas comerciales de la época.

Una de las marcas que acompañó durante décadas a Universal fue el recordado eslogan "Los dos patitos", en referencia al número 22 de su identificación radial. La creación había sido de Carmelo Imperio y su hijo la mantuvo durante buena parte de su gestión.

Lamentamos informar el fallecimiento de Don Oscar Imperio.

Director y figura histórica de cx 22 radio universal durante más de 50 años.

Su compromiso, su trabajo y su dedicación, quedarán para siempre ligados a la identidad de la radio y a cada uno de quienes tuvimos el… pic.twitter.com/iBc789nAE9 — 970 Universal (@universal970) November 10, 2026

El recuerdo de Alberto Kesman y Julio Fablet

Uno de los primeros comunicadores en despedir públicamente a Imperio fue Alberto Kesman, figura emblemática de Universal, quien mantenía un vínculo profesional y personal de más de medio siglo con el empresario.

El relator lo definió como "una persona respetada y querida por todos" y recordó a las grandes figuras que pasaron por la emisora durante su dirección.

Entre ellas mencionó a Eduardo D'Angelo, Homero Rodríguez Tabeira, Cristina Morán, Julio César Ocampo, Eduardo Dos Santos, Eduardo Freda, Héctor Moras, Enrique Yannuzzi y Ariel Delbono.

Falleció Óscar Imperio, Director de Radio Universal. Un persona respetada y querida por todos . En su trayectoria por la radio pasaron enormes comunicadores como Eduardo Dangelo , Rodríguez Taveira , Cristina Morán, Julio César Ocampo, Eduardo Dos Santos , Eduardo Freda Hector… — Alberto Kesman (@KesmanAlberto) November 10, 2026

"Y muchos más que ya no están y que en el cielo se reencontrarán con él", expresó Kesman.

También lo recordó como "un hombre humilde y querido al que conocimos hace 54 años, tiempo en que llegamos a la emisora".

En señal de duelo, Kesman anunció que este martes no saldrá al aire La oral deportiva, su tradicional programa de las tardes de Universal. El ciclo retomará sus emisiones el miércoles en su horario habitual.

Por su parte, Julio Fablet, comunicador que también desarrolló parte de su trayectoria en las tardes de Universal, dedicó un sentido mensaje a Imperio, en el que destacó especialmente su calidad humana y su compromiso con los artistas.

"Desde muy joven fue la mano derecha de su padre en los emprendimientos que el gran Carmelo Imperio impulsó", recordó Fablet, quien destacó su participación en el carnaval, la publicidad y la radio.

"Buen hijo de un buen padre, dirigió por décadas 970 AM Radio Universal, dando oportunidades a muchísimos artistas", escribió el columnista de Sábado Show.

Fablet también resaltó una característica personal del empresario: "Su palabra siempre valió: si era sí, era sí, y si era no, era no. Nunca anduvo con dobles discursos".

Padre de tres hijos, Oscar Imperio fue uno de los protagonistas de una etapa fundamental de la radiodifusión nacional. Su nombre quedó asociado a la continuidad de una emisora histórica, a la apuesta por los talentos uruguayos y a una forma de hacer radio que atravesó generaciones.

