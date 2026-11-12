Cuenta oficial del papa León XIV borró un tuit que decía que Argentina, tras su visita, tiene "dos papas"

El papa León XIV movió masas en Argentina y, al finalizar su visita, en su cuenta oficial de la red social X se publicó un tuit que decía que ese país tiene ahora "dos papas", un comentario que rato más tarde fue eliminado.

“Pueden decir que este país desde ahora tiene dos papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”, escribió León XIV en su cuenta de X, antes de irse del país, con una referencia a Francisco. Muchos usuarios argentinos reaccionaron a esa publicación con emoción, aunque después fue borrada.

El mensaje completo de León XIV que decía que Argentina tiene "dos papas"

El tuit, que algunos lograron capturar antes de que se eliminara de la cuenta oficial del papa, decía: "Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción. Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. ¡Hasta siempre mi querida Argentina!".

Papa León XIV durante la misa en Luján. Foto: Tiziana Fabi/AFP.

Se calcula que más de tres millones de personas asistieron el miércoles en Luján a la última misa del papa León XIV en Argentina antes de su partida hacia Perú, el cierre de una visita de cuatro días.

La multitud se congregó en torno a la Basílica de Luján, unos 75 kilómetros al oeste de Buenos Aires y principal punto de peregrinación de los fieles católicos en Argentina.

Antes de llegar a Luján, el pontífice visitó la cárcel de Devoto, en la capital argentina, donde incitó a un grupo de 75 reclusos y algunos familiares a "reiniciar sus vidas".

En sus cuatro días en Argentina, y en lo que es la primera visita papal en 39 años, millones de fieles acompañaron al pontífice en actos y celebraciones al aire libre.

Unas 2,5 millones de personas asistieron a su primera misa al aire libre en Buenos Aires el lunes. El martes, otros 650.000 fieles participaron por la mañana en una misa en Córdoba, en el centro del país, y más de un millón se congregaron por la noche en una vigilia con jóvenes nuevamente en Buenos Aires.

El pontífice de 71 años desafió con sus discursos las políticas del presidente Javier Milei, al instar a aplicar una economía más inclusiva, apoyar a los sindicatos y detener los recortes de fondos que perjudican la asistencia a los pobres y a las personas con discapacidad.

León XIV continuará su gira sudamericana de 12 días en Perú, donde vivió durante 20 años como misionero y obispo, tras haber visitado Uruguay antes de llegar a Argentina.

El papa estadounidense se había negado a reprogramar el exigente viaje pese a que le extirparon hace menos de un mes la parte inferior del pulmón derecho para extraer un tumor canceroso.

Con información de AFP