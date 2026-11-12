Sturla envió al Vaticano fotos del friso que está al pie del monumento a Artigas días antes de la llegada de León

Mucho llamaron la atención las alusiones de León XIV a la historia uruguaya durante los distintos discursos que pronunció en su visita al país. Lo que hasta ahora no se sabía era que, detrás de algunas de esas referencias, hubo un trabajo previo de los representantes de la Iglesia local.

El cardenal Daniel Sturla, a quien le encanta la historia, contó este miércoles que envió al Vaticano fotografías, tomadas de forma casera, del friso narrativo ubicado en la base del monumento a José Artigas, en la Plaza Independencia.

La obra, del escultor italiano Angelo Zanelli fue, justamente, una de las protagonistas del discurso que el papa pronunció al caer la tarde del viernes 6 de noviembre.

“Nos hizo descubrir el friso”, le dijeron a Sturla integrantes del gobierno, según contó el cardenal.

El pontífice también utilizó, supo El País, información que le habían proporcionado los obispos uruguayos durante una visita al Vaticano en setiembre.

El friso

Pero fue el friso de bronce de Zanelli, que rodea el monumento a Artigas y representa el éxodo del pueblo oriental de 1811, el que terminó por convertirse en el hilo conductor de los 24 minutos de discurso de León XIV.

Al comienzo, citó una de las frases más conocidas del prócer, pronunciada dos años después del éxodo: “Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana”.

A partir de esa idea, el papa recordó que el año pasado Uruguay cumplió 40 años de democracia ininterrumpida, durante los cuales se sucedieron distintos gobiernos por decisión de los ciudadanos. Y utilizó ese recorrido para plantear que “la autoridad pública encuentra su razón de ser en el servicio al bien común y está llamada a ejercerse dentro del orden jurídico, respetando la libertad y la responsabilidad de los ciudadanos”.

La desigualdad que atraviesa el mundo fue otro de los asuntos que León XIV buscó vincular con las escenas del friso. Al igual que había hecho el presidente Yamandú Orsi un rato antes, el pontífice se refirió a la pobreza infantil y a la necesidad de garantizar a todos los niños una buena alimentación y educación. Esas condiciones, sostuvo, son indispensables para acceder luego a la formación que permita “abrir también oportunidades concretas para incorporarse a la vida laboral, poner en práctica lo aprendido y adquirir autonomía mediante el propio esfuerzo”.

“El trabajo se convierte así en uno de los cauces que permiten a cada persona desarrollar sus capacidades y contribuir al bien de los demás. Conviene recordar que ‘el trabajo está en función del hombre y no el hombre en función del trabajo’”, dijo, al citar a Juan Pablo II.

Acompañar el dolor

Había dos asuntos especialmente sensibles sobre los que se esperaba que León XIV se pronunciara durante su visita a Uruguay. Uno era el aborto, sobre el que el papa reafirmó la postura contraria del Vaticano. El otro era una ley mucho más reciente, pero también enfrentada a la cosmovisión católica: la que, aprobada el 15 de octubre de 2025, reguló la eutanasia para enfermos terminales y personas con padecimientos incurables e irreversibles.

Antes de llegar a este último asunto, el pontífice volvió a utilizar el friso de Zanelli para introducir otra problemática que atraviesa a la sociedad uruguaya: el suicidio. Esta vez se detuvo en los rostros y los gestos de las figuras esculpidas, que, según planteó, pueden ocultar sufrimientos que no siempre son visibles para los demás.

“La soledad, la angustia y la pérdida de esperanza pueden llegar a ser tan profundas que una persona deje de encontrar razones para continuar viviendo. Ante la dolorosa realidad del suicidio, la atención sanitaria, los vínculos familiares y la cercanía de la comunidad resultan inseparables. Nadie debería llegar a sentirse extraño entre los suyos ni pensar que su ausencia importa menos que su presencia”, leyó León XIV.

La reflexión sobre el sufrimiento, la soledad y el acompañamiento abrió paso al otro de los temas que se esperaban en su discurso: la eutanasia. Una cuestión sobre la que el cardenal Sturla había formulado ya reiterados cuestionamientos durante el debate que precedió a la aprobación de la ley.