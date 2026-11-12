Por solicitud de León XIV, The Papal Foundation va a financiar la construcción de viviendas en el barrio Borro

La Iglesia Católica realizó este miércoles una primera evaluación de la visita del papa León XIV a Uruguay, y ya está en condiciones de asegurar que las distintas fuentes de ingresos a las que se recurrió para financiarla permitieron cubrir los gastos generados.

El excedente que se obtenga con la venta de la rifa (que continúa) se destinará a proyectos socioeducativos que definirá la Conferencia Episcopal Uruguaya de acuerdo con el pontífice. La visita costó US$ 2,7 millones.

El cardenal Daniel Sturla informó también, durante una conferencia de prensa realizada este miércoles para evaluar la visita, que The Papal Foundation, de Estados Unidos, comprometió su apoyo para financiar viviendas del proyecto Familias de Guadalupe, que impulsa la Iglesia en el barrio Borro.

Pablo Coimbra, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en ese barrio, detalló a El País que el sábado, cuando el pontífice estuvo en Casavalle, se enteró de que, a instancias de León XIV, se había aprobado la financiación de cuatro de las 12 viviendas que conforman el proyecto. El apoyo rondará los 100.000 euros.

“Hay viviendas de dos, tres, cuatro y cinco dormitorios. Tienen entre 36 m² y 84 m², la más grande”, detalló Coimbra.

“No se trata simplemente de la entrega de una vivienda, sino que se enmarca dentro de un proyecto mayor, que es el de formar familias fuertes. La Arquidiócesis incentiva lo que hemos llamado Escuela de Familias, que consiste en apoyar y sostener a los referentes adultos de la familia en la educación integral de sus hijos”, agregó el párroco.

Desde su creación, en 1988, la fundación mencionada ha destinado US$ 250 millones a subvenciones y becas en todo el mundo para más de 2.000 proyectos seleccionados por diferentes papas.

La emoción del cardenal

Sturla contó en la conferencia de prensa que el sábado, en Casavalle, pensó que no podría hablar debido a la emoción que sentía.

El coordinador adjunto de la visita del papa, el sacerdote Sebastián Pinazzo, reconoció que lloró durante largo rato, emocionado, en el auto después de la llegada del pontífice. Solo dejó de hacerlo cuando tuvo que resolver uno de los tantos detalles prácticos que debió atender durante esos días: habló con un piloto porque una familia quería ir a la misa en Paysandú y no tenía cómo trasladarse. Así, coordinó para que el piloto llevara a esa familia desde Melilla hasta Paysandú en avioneta.

Sturla dijo una y otra vez que el papa estuvo contento durante toda la visita, que no sufrió ningún problema físico y que mostró “ternura” hacia los niños que bendecía y “luminosidad” en su rostro.

“La gente está feliz por lo vivido”, enfatizó la máxima autoridad de la Iglesia local. También agradeció la tarea de los 3.500 voluntarios de 100 comunidades católicas, del gobierno y de los 800 periodistas de 90 medios que cubrieron la visita del papa.

Elogió, también, al coro que cantó en el Estadio Centenario y que ensayó durante tres semanas, todas las noches.

Pinazzo, por su parte, agradeció a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) por haber aportado la cobertura sanitaria.

Sturla dijo también que el papa “es bastante dulcero” y que, por eso, le gustaron mucho el “pan del papa”, presentado en octubre, y el “postre del papa”.

“Escucha mucho, habla poco, es más bien tímido, pero estuvo contento, feliz”, aseguró el cardenal.

El cardenal uruguayo votó en mayo del año pasado en el cónclave que eligió a Robert Prevost como León XIV. Ya había estado con él en tres ocasiones. Los cardenales no pueden revelar a quién votaron.