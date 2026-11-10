"Nos tocó el sentimiento de pueblo": presidente de la Cámara de Diputados analizó la visita del papa León XIV

El diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi, presidente de la Cámara de Representantes, habló este martes acerca de la visita del papa León XIV a Uruguay entre viernes, sábado y domingo y dijo que el presidente de la República, Yamandú Orsi, "sintetizó muy bien" la situación cuando lo despidió, al señalarle que "Uruguay ya no va a ser el mismo" tras su paso por el país.

"La visita del papa nos movilizó de la mejor forma y esa alegría que se había anunciado se concretó. El presidente lo sintetizaba muy bien cuando se despidió, el Uruguay no es el mismo, y para bien, porque de alguna forma removió, movilizó, generó una cantidad de fibras positivas que nos hacen muy bien", consideró en entrevista con En Clave País.

Para Goñi, el papa "abrió muchas puertas" en Uruguay, porque dejó la visión de "una nueva laicidad". "Se abren claramente las puertas a esa participación más protagónica" de la Iglesia en el debate público, añadió.

El diputado blanco señaló que "difícilmente se pueda encontrar un protagonista más clave en la historia y el presente del país" porque "tiene 800.000 fieles" y "una presencia física de acción social" en diversas zonas. Para ello mencionó el caso de Casavalle, un barrio de Montevideo al que el papa asistió el sábado por la tarde.

Goñi dijo que "la frase de Orsi fue una síntesis de todo lo que había vivido el Uruguay" el fin de semana. "No solo desde la faceta más espiritual, que por supuesto a los católicos nos removió muchísimo, revitalizó la fe, también a la sociedad en su conjunto. El papa nos tocó el sentimiento de pueblo que tan olvidado lo teníamos. Hace mucho nos cuesta recordar que somos un pueblo", apuntó el diputado, quien consideró que León XIV puso de manifiesto "valores y sentimientos comunes" que hacen que el pueblo uruguayo "camine junto".

El papa tuvo varias referencias a la historia y la cultura de Uruguay. En su primer discurso, en Plaza Independencia, habló del Éxodo del Pueblo Oriental. De cara al Monumento a Artigas, no solo elogió el arte dijo que consideró que en esa imagen hay "un punto de partida concreto” para mirar al Uruguay actual. “En lo alto del monumento Artigas aparece solo a caballo. Más abajo, en el relieve frontal, aparece entre sus hombres formando parte de esa multitud”, destacó.

Vista del monumento al General Jose Gervasio Artigas iluminado en la Plaza Independencia de la ciudad de Montevideo, ND 20240508, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Sobre el final del discurso, León XIV volvió sobre La Redota, que, dijo, “ocupa un lugar singular en la memoria uruguaya”. Recordó “a un pueblo puesto a prueba, que debió dejar atrás mucho de lo que tenía y permanecer unido en medio de la incertidumbre”.

“En aquella multitud reconocemos algo que permanece en la vida del Uruguay: la responsabilidad de unos hacia otros, que permite a personas de distintas generaciones y condiciones continuar construyendo una historia común”, afirmó.

En otro discurso que apuntó a la cultura y la historia uruguayas, el papa habló en Paysandú de Jacinto Vera, el "obispo gaucho". "Generoso en la caridad y entregado totalmente a la misión apostólica, desplegó su celo pastoral en todas direcciones y sin medir los sacrificios. Por ejemplo, acudía a atender a los enfermos a caballo a pesar de las grandes distancias, de los peligros del camino y de las inclemencias", apuntó, y se refirió a Jacinto Vera como "el obispo gaucho" que "recorrió tres veces el territorio uruguayo llevando fe y esperanza a sus habitantes".

"Durante la histórica defensa de Paysandú en 1864, monseñor Vera se instaló en la Isla de la Caridad, frente a la ciudad sitiada, para atender a refugiados y heridos de ambos bandos", afirmó.

El papa León XIV y el cardenal Daniel Sturla durante la misa en el parque París Londres, en el departamento de Paysandú. Foto: Estefanía Leal/El País.

Los tres símbolos de la región: el análisis del papa sobre el puente, los palmares y el mate

El papa, tras mencionar a Jacinto Vera, dijo que le corresponde a esta generación "continuar el legado que estos sembradores del evangelio han dejado" y debe hacerse "teniendo en cuenta lo que dice la palabra de Dios: con justicia, con honestidad y fidelidad".

Por otro lado mencionó los "tres símbolos" que, según dijo, "caracterizan esta región y pueden ayudarnos a reflexionar sobre el tesoro de la fe que nos ha sido dado y la misión que hoy se nos confía: el primero es el puente, el segundo los palmares y el tercero el mate".

"En esta ciudad de Paysandú se encuentra el Puente Internacional General Artigas que atraviesa Uruguay, uniendo dos países limítrofes", expresó León XIV, quien aseguró que esto implica "apertura, comunicación, intercambio", y la importancia de "ser constructor de puentes" por "la vocación a la que todos estamos llamados".

Un llamado a la integración y a la continuidad de los valores comunitarios

"Otro símbolo que caracteriza y embellece esta tierra son los palmares. Este árbol es resistente a la fuerza de los vientos, posee raíces profundas, se eleva rectamente hacia el cielo en busca de luz y produce el hermoso fruto del yatay. Hermosa imagen del origen y el destino al que estamos llamados", manifestó, y agregó que "en esta región las palmeras no crecen aisladas, forman palmares, son muchas, no están solas ni distanciadas".

"Finalmente pensamos en un símbolo que está presente en cada hogar de este país, en cada lugar de estudio, de trabajo, en cada reunión de amigos: el mate, esa bebida tan típica de Sudamérica cuyo significado profundo ustedes pueden explicar mejor que yo. También hasta Roma ha llegado el mate. Es símbolo de familiaridad, de amistad, de encuentro, nos enseña a compartir, a estar juntos, estrechar los lazos que nos unen, es símbolo de acogida, de integración y de valores comunes. Tomar mate es un ritual lleno de simbolismos", resumió León XIV.

El papa señaló que "necesitamos reflexionar sobre estos símbolos que nos son comunes, nos dan identidad y sentidos de pertenencia, nos hablan de nuestros orígenes y nos proyectan hacia el futuro".