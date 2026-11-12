“Argentina tiene dos papas”: última misa de León XIV en Argentina logra una masiva peregrinación en Luján

Más de tres millones de personas asistieron ayer miércoles en Luján a la última misa del papa León XIV en Argentina antes de su partida hacia Perú, el cierre de una visita de cuatro días que reunió multitudes en cada una de sus etapas.

Los fieles se congregaron en torno a la Basílica de Luján, unos 75 kilómetros al oeste de Buenos Aires y principal punto de peregrinación católica del país. Algunos treparon a rejas, vallas, árboles y postes de luz para ver al pontífice y la multitud coreaba “gracias León por tu bendición”. En su homilía, León XIV llamó a acoger a los más vulnerables. “Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados: los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos”, dijo el papa, vestido con una casulla blanca y celeste que identifica a la Virgen de Luján, patrona del país cuyos colores son los mismos que los de la bandera argentina.

“Mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido papa Francisco, que siempre llevó a la ‘Patroncita morena’ en su corazón”, dijo el pontífice. Estuvo muy presente el recuerdo de Jorge Bergoglio, entrelazado con citas de canciones populares como “Ojos de cielo” y las alusiones a la Virgen de Luján, a la que el Santo Padre encomendó su pontificado (destacó que se inició un 8 de mayo, día de la Virgen). “Pueden decir que este país desde ahora tiene dos papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”, escribió León XIV en su cuenta de X, antes de irse del país. En el discurso que pronunció como despedida del país pidió “generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”, y cerró con una suerte de arenga: “Vayan y evangelicen, anuncien la alegría del Evangelio con palabras y obras de bien. Argentina, levántate y camina”.

La misa “por la caridad” que encabezó León XIV comenzó con una llegada del Sumo Pontífice a bordo del papamóvil, que incluyó un trayecto de unos 150 metros realizados a pie. En la misa, León XIV recibió ofrendas que le entregaron una agricultora familiar, un referente de Cáritas, un educador popular, una familia de un barrio popular, una mujer indígena del pueblo Ava Guaraní, un joven en recuperación de adicciones, una persona afectada por un desastre natural, dos referentes comunitarias, una sobreviviente de trata, una trabajadora de la economía social y una cartonera. La homilía siguió a la lectura del profeta Isaías.

“Durante estos días pude ver la riqueza de la Argentina, no solo en su geografía, sino también en su gente, en cada uno de los encuentros, en las plazas y en las calles, en la creatividad, en la espontaneidad y en la vida que desborda a cada paso”, arrancó su mensaje.

“Agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido, que abre sus puertas a todos, con tiempo para conversar entre mate y mate y dispuesta a tenderle la mano al otro, al que la necesita”, continuó. Tuvo que interrumpir la lectura de la homilía por los aplausos. Esos aplausos se repitieron siete veces durante las palabras del papa, con las menciones a Francisco y a la Virgen de Luján como puntos salientes del fervor popular.

Toda la misa de León XIV en Luján se desarrolló bajo un sol abrasador. En la multitud, comenzaron a verse sombrillas para protegerse del calor. Según el Ministerio de Seguridad bonaerense, la concurrencia, que había arrancado en unos dos millones de personas, se elevó a 3,5 millones de personas en la mitad de la ceremonia. La multitud sobre la avenida Nuestra Señora de Luján estaba apiñada, aunque en zonas de asientos más cercanas al escenario había lugares sin ocupar.

En las primeras filas, había funcionarios; luego se observaban religiosas y jóvenes de los Hogares de Cristo y barrios populares, luego otra tanda de dirigentes. Desde las 6:00, hubo música para amenizar la espera de León XIV.

El peronismo llevó a la misa a sus principales referentes: Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner. Hubo intendentes, legisladores provinciales y nacionales, gobernadores como Sergio Ziliotto y Raúl Jalili, y vicegobernadores. Miembros del Poder Judicial provincial, como la jueza de la Suprema Corte Hilda Kogan, estuvieron en la misa. Javier Milei envió a Diego Santilli, su jefe de Gabinete; al ministro de Salud, Mario Lugones, y al diputado nacional Sebastián Pareja. El presidente despidió al papa al pie del avión, en el aeropuerto de Ezeiza, a las 14:08.

Al término de la misa, le siguió un breve mensaje del Papa en el que agradeció a todos los voluntarios que trabajaron en su visita y bendijo al país. “Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos y tanto cariño. Me sentí como en casa, ¡hasta siempre, mi querida Argentina!”, gritó. Después, emocionado, se despidió y dijo que tiene que “seguir con su misión”. Antes de irse, dejó una rosa de oro frente a la imagen de la Virgen y se posó unos minutos en silencio frente a ella.

A las 11.52 bajó del escenario, saludó por última vez y se subió unos minutos después a la camioneta negra que lo llevó a Ezeiza para abordar el avión que lo traslada a Perú para continuar con su gira por la región.

Javier Fuego Simondet, La Nación (GDA) / AFP