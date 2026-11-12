Una mujer exige la autoría de "Alma misionera", la canción que cantó el papa León XIV en Argentina

"Alma misionera" fue una de las canciones protagonistas de la histórica visita del papa León XIV a Argentina. El Sumo Pontífice la cantó junto a los fieles durante su paso por el Cottolengo Don Orione de Claypole y volvió a entonarla el martes, en el cierre de una multitudinaria vigilia de jóvenes en el barrio porteño de Palermo. Sin embargo, detrás de esa melodía religiosa, conocida en distintas partes del mundo, existe una historia poco difundida y una disputa judicial por su autoría.

Mónica de la Canal, una argentina de Chascomús, asegura que escribió la letra y la música en 1981, cuando tenía apenas 18 años. La mujer contó cómo nació la composición y se emocionó al recordar que, 45 años después, pudo escucharla en la voz del Papa.

"Esto me atravesó profundamente. Nunca imaginé que podía llegar a pasar con la canción. Esperamos esto 45 años", expresó durante una entrevista con Radio Mitre, luego de la repercusión que tuvo el tema durante la visita papal.

De la Canal explicó que la canción nació de su vínculo con los misioneros claretianos de la parroquia del Corazón de María, en Chascomús. Por entonces participaba de misas, retiros y encuentros religiosos, y había desarrollado una profunda admiración por el trabajo de aquella comunidad.

"Me sentí siempre muy identificada con los misioneros claretianos porque lo viví, porque compartí con ellos su sacrificio, su entrega, su humildad", recordó en diálogo con La Nación.

Fue esa experiencia la que la llevó a escribir una canción que originalmente tituló "Toma mi vida nueva". La composición surgió en el marco de los 50 años de presencia de los misioneros claretianos en la comunidad del Corazón de María y buscaba reflejar su vocación de servicio.

Con el paso de los años, la melodía comenzó a difundirse en encuentros juveniles, retiros espirituales y celebraciones religiosas. Primero llegó a Gándara, una localidad cercana a Chascomús, luego a La Plata y finalmente cruzó las fronteras argentinas.

Su letra, que habla de la disposición a dejar las comodidades personales para acompañar a quienes más lo necesitan, terminó convirtiéndose en un himno para distintas comunidades católicas. Incluso fue interpretada durante la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, en 2013, que encabezó el papa Francisco.

Aunque De la Canal sostiene que compuso la canción en 1981, durante años la obra fue atribuida al seminarista mexicano Enrique García Vélez, quien la habría creado en 1993 para un encuentro misionero en Guanajuato.

La argentina rechaza esa versión y asegura que conserva el manuscrito original, escrito de su puño y letra, con el que pretende demostrar que la canción nació más de una década antes de su difusión en México. "Yo soy la autora, la hice en 1981, en Chascomús", afirmó en Radio Mitre.

De la Canal contó que el documento sobrevivió a numerosas mudanzas y que pudo conservarlo durante más de cuatro décadas. "La pude cuidar y atesorar por tantos años", señaló.

El manuscrito de la letra de "Alma Misionera". Foto: Captura de X.

Actualmente, la autoría de “Alma misionera” es objeto de una disputa judicial. La mujer espera que las pruebas y los testimonios de quienes compartieron con ella aquellos años en la parroquia permitan respaldar su versión. "La Justicia hará sus pericias. Me quedo tranquila en ese sentido porque hoy la canción está judicializada", aseguró.

En otra entrevista, concedida al programa Telenoche de Argentina, celebró que la repercusión de la visita papal también haya permitido dar a conocer su historia: "Por fin, después de 45 años, podemos sacarlo a la luz y decir que es una canción argentina".

Con información de La Nación/GDA