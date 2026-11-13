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    El País Mundo

    El momento en que la Guardia Suiza tuvo que apartar a un grupo de fieles del papa León XIV en Chiclayo

    El sumo pontífice dio una misa multitudinaria en Chiclayo, donde fue obispo por casi nueve años. Un grupo de fieles logró acercarse al papa y tocarlo mientras se dirigía a dar la misa.

    El País
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    13/11/2026, 17:08
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    Niños se acercan al papa León XIV en la previa a la misa en Chiclayo.
    Niños se acercan al papa León XIV en la previa a la misa en Chiclayo.
    Foto: captura de pantalla de Vatican News.

    El papa León XIV dio este viernes una multitudinaria misa en la localidad peruana de Chiclayo, donde fue obispo por cerca de casi nueve años. Se trata de una de las etapas más esperadas de su intensa gira suramericana.

    El sumo pontífice fue recibido con un fuerte fervor popular y esto se vio reflejado en la trasmisión oficial de Vatican News. En particular se hizo viral un recorte en el que se muestra como la Guardia Suiza tiene que apartar a algunos fieles que lograron acercarse al papa y tomarlo brevemente de la ropa. Los oficiales luego se pararon detrás del sumo pontífice con los brazos abiertos, para evitar que se le aproximara más gente.

    Desde Perú, el papa León XIV cuestionó la mentalidad machista y pidió reparar el daño a víctimas de abuso

    La alegría de volver a Chiclayo, la "ciudad del papa León XIV"

    Qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes". Así comenzó su homilía el papa Leon XIV, en la misa de este viernes ante unas 500.000 personas.

    "Bienvenido a casa", expresaron los afiches en el centro histórico de esta ciudad costera de 600.000 habitantes, donde su imagen es omnipresente. En la plaza principal, cerca de la catedral, unas letras doradas presentaron a Chiclayo como la "ciudad del papa León XIV".

    Tras su cariñoso saludo, Leon XIV añadió: "Al ver sus rostros me nace de manera espontánea una oración de acción de gracias al Señor por las bendiciones que ustedes han sido y son para mi vida y ministerio episcopal", les dijo el papa en el desierto de las Pampas de Pimentel, donde muchos pasaron la noche y aguantaron ante un sol abrasador.

    Al pueblo chiclayano también agradeció "por su cariño, el apoyo y sus oraciones, en particular por mi salud en estos momentos de prueba que, con la ayuda de Dios, estoy superando", en referencia a su operación por un cáncer de pulmón de la que se cumple justo hoy un mes.

    En su homilía, León XIV habló de cómo tienen que ser los misioneros del siglo XXI e indicó la necesidad de "un testimonio de una vida auténticamente cristiana y coherente".

    "La trasmisión alegre y vivificante del mensaje de salvación comporta, por nuestra parte, una actitud de humildad y solicitud, un respeto profundo a la conciencia y la libertad de cada persona", dijo en esta explanada.

    Con información de Agencia EFE

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