El desgarrador mensaje del papa León XIV sobre los pueblos que se vacían y el drama del éxodo rural

El papa León XIV expresó ayer sábado su preocupación por el “sufrimiento” de las comunidades rurales presionadas al éxodo por la pobreza, durante una misa en un pequeño pueblo en los Andes del norte de Perú.

El papa estadounidense de 71 años llegó el miércoles a Perú, país del que también tiene la nacionalidad y donde vivió casi dos décadas. Es la última etapa de su gira de 12 días que incluyó Uruguay y Argentina, un mes después de ser sometido a una cirugía por un cáncer de pulmón.

Miles de pobladores se acercaron desde temprano a una explanada en el poblado de Santa Cruz de Succhabamba, rodeada de colinas verdes a 2.000 metros de altitud para escuchar al papa, que viajó desde Chiclayo.

Durante la misa, León XIV expresó “gran preocupación” por la desatención que sufren las personas y puso de ejemplo a los pueblos rurales, como Santa Cruz, de unos 5.000 habitantes.

“Pensemos (...) en estos lugares, en el sufrimiento de quien se ve obligado a abandonar su patria para buscar un futuro mejor (...) en las grandes ciudades de la costa”, dijo León XIV.

También invocó a reflexionar “en las dificultades” de la “baja natalidad, que vacían los pueblos” y su desigual participación en la distribución de la riqueza derivada de “recursos de la tierra”.

Víctimas de abusos El reclamo a León XIV de las víctimas del Sodalicio Un grupo de víctimas de los abusos del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), la sociedad de derecho pontificio extinguida por el papa Francisco al confirmarse abusos sexuales, físicos, psicológicos y económicos, reiteraron ayer sábado al papa León XIV su pedido de verdad, justicia y reparación. En una conferencia realizada a menos de 500 metros de la Catedral de Chiclayo, donde dos horas antes el papa Léon XIV coronó a la Virgen Inmaculada ante miles de ciudadanos, víctimas del Sodalicio y de la organización Ending Clergy Abuse (ECA) reiteraron sus reclamos que quisieran trasladarle en una reunión directa.

La región Cajamarca, donde se encuentra el pueblo de Santa Cruz, es la que más habitantes ha perdido por migración interna, según un censo de 2025: unas 729.000 personas nacidas allí viven en otras partes del país. También tiene un 41% de pobres, la cifra nacional más alta, de acuerdo con datos del gobierno.

Antes de la ceremonia al aire libre, León XIV visitó una iglesia en el centro del poblado para orar frente al venerado Señor del Costado, patrón de la localidad, cuya estatua simboliza a un Cristo que sangra por un lado del torso.

Cuando Robert Prevost era obispo de Chiclayo, llegaba hasta la localidad sobre todo para su fiesta patronal, en septiembre. La última vez que estuvo ahí fue en 2022 y había prometido volver.

Durante la misa, el papa aseguró que las tradiciones religiosas colectivas, la “piedad popular”, ofrecen “un antídoto saludable contra la superficialidad y el consumismo, hoy tan extendidos”.

“La fe en los altos Andes ha crecido sencilla y genuina (...), expresada en tradiciones y fiestas que unen pueblos y generaciones, hasta convertirse” en un “estilo de vida en el que nadie se encuentra solo, ni siquiera frente a las adversidades”, dijo.

La diócesis de Chiclayo administra varios poblados andinos, de difícil acceso, a los que en ocasiones Prevost tenía que llegar a caballo o en mula, como se le ve en fotos de años atrás.

Ayer sábado, León XIV viajó en el “papacóptero”, helicóptero militar renombrado por las Fuerzas Armadas.

Una vez en Santa Cruz, recorrió a bordo de un vehículo militar descapotable las calles del poblado mientras los fieles lo aclamaban. En una estrecha calle, todas las fachadas exhibían murales del papa.

Perú es uno de los países más católicos de Latinoamérica, después de Paraguay, México y Ecuador. Según el Latinobarómetro, un 67% de la población profesa el catolicismo.

AFP