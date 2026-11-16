El papa León XIV se reencontró en Perú con el hombre que lo eligió como padrino de su hija

Héctor Camacho conoció al papa León XIV tres décadas atrás cuando todavía era el padre Robert Prevost y se desempeñaba como obispo en Chiclayo, al norte de Perú. Se acercó a él con un pedido muy especial: que fuera el padrino de bautizo de su hija, Mildred.

"Padre, yo quiero que mi hija lleve el nombre de su madre recién fallecida, Mildred, y que usted sea su padrino de bautizo", contó Camacho en declaraciones consignadas a la BBC. Fotografías del momento del bautismo lo muestran junto a Héctor y al sacerdote que ofició la celebración.

Camacho pudo encontrarse de nuevo con el papa León XIV durante su visita a Chiclayo. "He llorado de emoción, he llorado de sentimiento, porque me ha dado un gusto enorme, una felicidad enorme, saber que todavía estoy en su corazón", explicó al medio local Agencia Andina.

Si bien no pudo conversar mucho con el sumo pontífice porque había mucha gente detalló que le dio la mano y le preguntó cómo estaba Mildred.

¡Lo reconoció y se tomó unos minutos para saludarlo! Héctor Camacho, compadre del papa León XIV, es testigo de los inicios pastorales de Robert Prevost en Perú. Él lo hizo padrino de su hija Mildred en 1996. En la misa en Chiclayo, el santo padre pudo verlos nuevamente en un… pic.twitter.com/2DRdBNMfu3 — Agencia Andina (@Agencia_Andina) November 15, 2026

Defensa de los pobres y justicia social: las claves de la gira sudamericana de León XIV

León XIV concluye este lunes en Lima una emotiva gira de regreso a Sudamérica que disipó las dudas sobre su recuperación de una cirugía de cáncer y puso de relieve la prioridad de justicia social de su joven papado.

El sumo pontífice, de 71 años, recorrió durante 12 días Uruguay, Argentina y Perú con una agenda muy exigente, que muchos dudaban pudiera completar un mes después de una operación por un cáncer de pulmón.

Papa León XIV en Cusco, Perú. Foto: Simone Risoluti/AFP.

Desde los Andes hasta la sofocante Amazonía, León XIV, nacido en Estados Unidos, atravesó una región donde pasó casi dos décadas como misionero y obtuvo la ciudadanía peruana.

El líder de los 1.400 millones de católicos pronunció discursos contundentes y presionó a dirigentes políticos como el argentino Javier Milei, al insistir en que el crecimiento debe beneficiar a todos y hablar en defensa de los pobres, los ancianos y las personas con discapacidad.

Papa León XIV saludando a los líderes indígenas durante una misa en el Complejo Deportivo Regional Ucayali en Pucallpa, Perú, el 15 de noviembre de 2026. Foto: SIMONE RISOLUTI/AFP

Lograrlo demostró la "increíble fortaleza y determinación" del papa, al que la gente en gran medida había "subestimado", dijo la experta en el Vaticano, Elise Ann Allen, quien ha escrito una biografía de Robert Prevost, nacido en Chicago. También estamos viendo al papa misionero como nunca lo habíamos visto antes", declaró a la AFP.

Con información de AFP