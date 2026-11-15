Papa León XIV en Perú: visita a Cusco este domingo en su jornada más exigente de la gira por Sudamérica

El papa León XIV visitó la ciudad peruana de Cusco este domingo 15 de noviembre de 2026, en lo que estaba previsto que fuera su jornada más exigente en su gira por Sudamérica. Se trata del quinto y penúltimo día de su visita apostólica a Perú, donde congregó a cientos de miles de personas que lo acogieron por ocho años cuando estuvo al frente de esa diócesis como obispo.

En el aeropuerto internacional del Cusco, León XIV fue recibido por niños vestidos con prendas tradicionales, además de los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, y de Cultura, Alberto Beingolea, y del alcalde provincial Luis Beltrán Pantoja, quien le regaló un 'Niño Manuelito', una tradicional representación cusqueña del niño Jesús.

Fotografía distribuida por Vatican Media muestra al papa León XIV saludando a su llegada al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco, Perú. Foto: Simone Sisoluti/AFP.

El centro de la ciudad de Cusco, la capital turística del país, comenzó a llenarse de miles de personas desde la madrugada para ver pasar a León XIV en el 'papamóvil' en su ruta hacia la fortaleza inca de Sacasayhuamán.

En Sacsayhuamán, ubicada en la parte alta del Cusco, sobre los 3.700 metros de altura sobre el nivel del mar, los fieles llegaron desde la madrugada de este domingo, con una temperatura ambiental de 10 grados centígrados. Allí, el papa expresó su gratitud al ministerio del arzobispo de Cusco Richard Alarcón Urrutia, fallecido el pasado 30 de octubre, quien trabajó por hacer posible su visita a esta ciudad surandina.

"Quisiera expresar a Dios mi gratitud por la vida y ministerio de monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, arzobispo de Cusco, que tanto trabajó por este viaje y a quien deseaba encontrar al llegar aquí", expresó el papa. "Unido a todos mis hermanos obispos, aseguro mis oraciones por su eterno descanso, pidiendo a nuestro señor Jesucristo que le conceda el reino de los justos y, a todos los que sufren su ausencia, el consuelo que brote de la fe en el Resucitado", manifestó León XIV.

Al terminar ese acto, cerca del mediodía, el sumo pontífice tenía en su agenda asistir a la plaza mayor de Cusco, donde se encuentra la catedral y la basílica de la ciudad, para rezar el ángelus que tradicionalmente realiza desde la Plaza de San Pedro, del Vaticano.

Apenas terminado ese evento, el pontífice se despedirá del Cusco y volverá al aeropuerto para emprender un vuelo a Pucallpa, de una media hora de duración, donde aprovechará para comer a bordo del avión.

La jornada más exigente de la gira sudamericana del papa León XIV

El papa León XIV está afrontando este domingo la jornada más exigente de su gira por América Latina: en un solo día debe asistir a cuatro ciudades de Perú, al haber desayunado en Chiclayo, luego liderar dos actos en Cusco, protagonizar otras dos actividades en Pucallpa por la tarde y finalmente llegar a Lima para cenar y dormir.

La agenda del pontífice para esta jornada dominical implica tres vuelos internos y cambios drásticos de condiciones climáticas, pues en Cusco, la antigua capital del imperio incaico, ubicada en el sur de los Andes peruanos, está 3.400 metros sobre el nivel del mar, mientras que en la amazónica Pucallpa la temperatura puede acercarse a los 35 grados centígrados.

En la calurosa Pucallpa mantendrá a las 15:00 horas locales (17:00 horas de Uruguay) un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, para seguidamente visitar la catedral.

Papa León XIV en Cusco, Perú. Foto: Tiziana Fabi/AFP.

Luego, como cuarto y último acto del día, León XIV oficiará a las 16:45 horas locales (18:45 de Uruguay) una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, la región que tiene como capital a Pucallpa, y que le convertirá en el primer pontífice en impartir una homilía en la Amazonía peruana.

Al terminar la liturgia, nuevamente abordará el avión papal que lo lleva en su gira a Perú para retornar a las 20:20 (22:20 de Uruguay) a la capital Lima, donde inició esta visita apostólica el pasado miércoles y donde la terminará el lunes con una multitudinaria misa, antes de emprender el regreso ese mismo día a Roma.

León XIV se encuentra del 11 al 16 de noviembre en Perú, última parada de su primera gira a América Latina, tras haber visitado previamente Uruguay y Argentina, y la etapa más larga del viaje con un total de seis días.

La visita del papa a Perú supone su regreso a su país adoptivo en el que adquirió la nacionalidad peruana, al pasar más de veinte años de su vida en él en distintos periodos, desde 1982 cuando llegó como misionero, hasta 2023, cuando el papa Francisco lo convocó para ir al Vaticano tras ocho años como obispo de Chiclayo.

Con información de EFE