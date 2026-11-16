León XIV recibió el impacto de un rosario en el rostro mientras saludaba desde el papamóvil en Perú
Ocurrió en el tramo final de su recorrido por el país. Las imágenes de la transmisión oficial muestran el instante exacto en que el líder de la Iglesia católica es golpeado por el objeto arrojado.
En el marco del último tramo de su gira por Perú, el papa León XIV concurrió este lunes Base Aérea Las Palmas, ubicada al sur de Lima. Durante su traslado a bordo del papamóvil al escenario donde posteriormente realizó una misa, el sumo pontífice recibió el impacto de un objeto en su cara. El momento quedó captado por la transmisión oficial.
Tal como se puede apreciar en el registro, León XIV se encontraba encima del vehículo acompañado por su comitiva de seguridad saludando a los feligreses que lo esperaban en el lugar. En determinado momento, el papa recibió el impacto de un objeto en el lado derecho de su rostro. Según informó el diario peruano El Comercio, el objeto arrojado al papa se trataba de un rosario.
Esto generó que el líder de la Iglesia Católica se tomara la cara. Aún así, instantes después, León continuó su traslado a encima del papa móvil con normalidad, para luego llegar al estrado donde, a demás de realizar una misa, también se llevó a cabo una homilía del santo padre.
La última homilía del papa en Perú
El papa León XIV brindó la última homilía de su gira por el Perú pocas horas antes de partir de regreso al Vaticano este lunes. En sus palabras, destacó su cercanía con el pueblo peruano.
“Al final de mi visita apostólica, también yo quiero confiarlos en la fe y en la caridad y asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo. En dondequiera que nos encontremos, abriendo el corazón a Dios, podremos vivir la relación fundamental, esa que permite reflejar la imagen divina a cada ser humano”, expresó ante miles de personas.
El sumo pontífice destacó que ese vínculo permitirá elevar los corazones de todos y así abrir el misterio de la Trinidad a cada hermano y hermana “curándolos, amándolos, sirviéndolos con la bondad del Señor”.
“Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Queridos hermanos y hermanas, mi viaje terminó pero el tiempo de la misión continúa. Recordemos que al final de cada misa somos enviados a evangelizar”, pidió a todos los asistentes.
Con información de El Comercio (GDA).
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