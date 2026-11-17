La última vez que Víctor Hernández y su hermano salieron del Hospital Policial para pasar las fiestas en La Paloma, dejaron sus cosas en Montevideo. En otros años, su madre llamaba en diciembre al Ministerio del Interior, una camioneta los llevaba a Rocha y en los primeros días de enero ambos volvían a la habitación que compartían. Esa vez también esperaban regresar. Cuando llegó el momento, contó Víctor ayer ante la Justicia, apareció en La Paloma una ambulancia del Policial que llevaba sus pertenencias.

Los hermanos declararon en la primera audiencia del juicio contra el exsenador Charles Carrera, que duró unas ocho horas.

La Fiscalía de Delitos Económicos de 2do Turno pide cuatro años de penitenciaría para el exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior por fraude y utilización indebida de información privilegiada.

El equipo fiscal, representado por Sandra Fleitas, Romina Cabrera, Verónica García y Valeria Bovio (de la Unidad de Litigación), lo acusa de ordenar que Víctor (un civil) permaneciera internado más de tres años en el Hospital Policial y que la familia recibiera $ 20.000 mensuales en tickets de alimentación. Por su parte, la defensa pidió la absolución.

En noviembre de 2012, Víctor cenaba en su casa en La Paloma cuando escuchó disparos. Eran cerca de las doce de la noche. Salió y, al girar para volver a entrar, lo alcanzó una bala. En la casa de enfrente, donde un subcomisario festejaba su cumpleaños, apagaron las luces y cerraron los postigos, declaró. Nadie cruzó a auxiliarlo. La investigación penal terminó sin que se determinara quién disparó.

La bala le provocó una lesión medular que le impidió caminar. Primero fue llevado a la policlínica local y luego al Hospital de Rocha. Esa misma noche se definió su traslado a Montevideo. Cuando recibió el alta del Hospital de Clínicas llevaba ocho meses internado y quería irse.

A su hermano Daniel le preocupaba cómo iba a continuar la fisioterapia en Rocha, debido a la “falta de opciones”. Los hermanos contaron que Estela González, quien en ese entonces se desempeñaba en Asuntos Internos del Ministerio del Interior, les habló de conseguir un apartamento en Montevideo.

Mientras tanto, la propuesta era pasar unos días en el Hospital Policial. Daniel recordó la respuesta de su hermano cuando se negaba a entrar al Policial, aun estando en la puerta: “Si entramos nos vamos a quedar acá”.

Para entonces, Carrera ya los había visitado en el Clínicas. Daniel dijo haberlo conocido en el gimnasio del hospital. Contó que el jerarca se puso a las órdenes y les entregó $ 10.000 en efectivo, mientras gestionaría la entrega de tickets de alimentación mensuales.

En otra visita, Daniel le preguntó por la investigación del disparo. “¿Esto va a quedar así?”, dijo según su versión, y agregó que Carrera “se dio vuelta y se fue”.

Daniel atribuyó al exsenador la orden del traslado, aunque cuando la defensa de Carrera insistió sobre este punto, el hombre dijo que lo supone “apelando al sentido común”. Víctor, por su parte, que dijo haber visto al exjerarca una sola vez, aclaró que presumía que la orden era suya por lo que le había contado su hermano.

Tras ser consultado sobre si recordaba cómo recibía los tickets, relató que un cadete del ministerio le llevaba un sobre y él firmaba, aunque a veces también lo hacían su madre o su hermano. Luego del tratamiento con fisioterapia logró ponerse de pie, aunque dijo que avanzó poco respecto de lo que ya había conseguido en el Clínicas.

Además El oficial del caso Carrera declaró que un jerarca de un organismo de Presidencia pidió que lo removieran Luis Acosta, jefe de Operaciones de Asuntos Internos, declaró que un jerarca de un organismo de Presidencia llamó al director de esa dependencia policial para pedirle que lo "removiera de inmediato". Según el testigo, el director rechazó el pedido. Acosta, citado como testigo por la Fiscalía, asumió como oficial del caso Carrera el 28 de mayo de 2025. Durante la audiencia también se refirió al otro comisario mayor, quien había cuestionado su actuación en la investigación al exsenador, asegurando que había actuado "de forma irregular". Según declaró Acosta, esta otra persona se encuentra imputada en otra causa en la que él también interviene como oficial del caso. Además, dijo que es "compadre del comisario de la casa donde partió el proyectil" que hirió a Hernández. En el contraexamen realizado por la defensa de Carrera, Acosta explicó que presentó escritos ante el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación después de que se difundieran afirmaciones sobre su actuación que consideraba falsas. Dijo que el asunto también había afectado a su familia.

Daniel habló bien del personal que los atendió. A los dos les daban de comer y, cuando él se ofreció a dormir en las habitaciones destinadas a gente del interior, le dijeron que podía quedarse con su hermano. Otra fue su lectura de lo que pretendía el ministerio. “Lo primero que hicieron fue escondernos ahí adentro”, dijo.

Antes de entrar con su madre a una reunión con Carrera y un abogado de Interior, Daniel puso a grabar el teléfono. Lo hizo en la calle y, una vez en el despacho, lo dejó arriba de la mesa. Estela González llegó con la conversación empezada. El Tribunal de Apelaciones había excluido el audio como prueba del juicio, aunque esto no prohibía que el hombre que lo grabó relatara su percepción de lo ocurrido en esa reunión.

Daniel contó que la charla empezó en buenos términos, hasta que preguntó qué había averiguado la Policía. “Sentí que me estaban tomando el pelo”, declaró. Dijo que Carrera y González les sugirieron que no hablaran de la asistencia y aclaró que no hubo amenazas. También recordó lo que, según él, le había dicho el jerarca sobre una eventual demanda contra el Estado: “que había mucha plata para agarrar”. Y agregó: “Pero a mí con plata no me agarran, queríamos encontrar a los culpables”.

La defensa dio otra explicación para el pedido de discreción. Dijo que al ministerio llegaban quejas porque “había una convivencia que mantener” que no estaba siendo respetada por los Hernández.

En 2016 la familia reclamó al Estado US$ 1,2 millones. “La demanda civil nos dejó en la calle automáticamente”, declaró Daniel, aunque aclaró que solo podía especular sobre el motivo del corte. La Justicia finalmente desestimó esa demanda.

Al declarar sobre las presiones que, según dijo, vivió su familia en La Paloma, Daniel Hernández recordó un episodio de la época en que era asistente personal del entonces alcalde, Sergio Muniz. Contó que un mediodía estaba en casa de Muniz cuando llamó Carolina Cosse desde Montevideo. Según Hernández, durante esa conversación Cosse dijo que “para esa gente ni un vaso de agua”. “Yo estaba ahí”, agregó ante el juez.

“Solidaridad o caridad con dinero de las arcas del Estado”, tituló el caso la fiscal titular Fleitas. Cifró el costo de la internación en $ 5 millones y el de los tickets en $ 940.000. Sostuvo que Carrera sabía que Víctor no reunía las condiciones para “ingresar al Policial y que usó información a la que accedía como ordenador de gastos” para hacer uso de los tickets.

La defensa preguntó a quién había engañado Carrera “si firmó 46 órdenes dirigidas a Tesorería que identificaban a la madre de Víctor como destinataria”. Sostuvo que en el ministerio se conocía el sobrante de las canastas de fin de año, que ya se usaba para otros fines y que “nada tenía de reservado”. Sobre la internación, planteó que la cúpula de Interior debía resolver cómo atender a un hombre que había recibido un balazo. Invocó la potestad de Sanidad Policial para admitir civiles y habló de 16.000 autorizaciones especiales además de la entregada a Víctor.