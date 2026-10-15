Caso Charles Carrera ya tiene fecha de juicio; juez admitió una nueva prueba presentada por la defensa

El juicio contra el exsenador frenteamplista Charles Carrera comenzará el próximo 16 de noviembre. Este jueves, el juez de Crimen Organizado de 1er Turno, Alejandro Asteggiante, admitió una prueba presentada por la defensa. Se trata de una resolución judicial que intimó al Ministerio del Interior a entregar información sobre las autorizaciones especiales para recibir asistencia en Sanidad Policial.

La documentación está vinculada con el régimen que permitía atender en el Hospital Policial a personas sin derechos asistenciales propios, uno de los puntos centrales de la controversia. La Fiscalía de Delitos Económicos encabezada por Sandra Fleitas acusa a Carrera por la asistencia que recibió allí Víctor Hernández y por la entrega de tickets de alimentación cuando el exsenador era director general de Secretaría del Ministerio del Interior. La defensa sostiene que existían mecanismos para autorizar esas prestaciones y que la ayuda tuvo "carácter humanitario".

Hernández quedó parapléjico tras recibir un disparo en La Paloma en 2012 y recibió asistencia en el Hospital Policial entre 2013 y 2016. La acusación sostiene que Carrera ordenó esa atención y autorizó la entrega de tickets sin respaldo para hacerlo. La defensa niega que la decisión de internarlo haya sido suya y la atribuye al entonces ministro Eduardo Bonomi.

La resolución incorporada este jueves al caso fue dictada el 7 de setiembre por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 1er Turno, en un proceso de acceso a la información pública promovido por Juan Manuel González Rossi (abogado de Carrera) contra el ministerio. Parte de ese expediente ya había sido admitido como prueba para el juicio penal.

La sentencia incorporada recoge que Interior presentó documentación para cumplir una sentencia anterior, pero González Rossi denunció que la entrega no cumplía con todos los requerimientos. El ministerio respondió que lo reclamado excedía "la pretensión planteada en la demanda". Tras analizar los argumentos y la documentación, el juez hizo lugar al pedido del abogado e intimó a la cartera a cumplir en un plazo de 60 días.

El pedido original comprendía 15 puntos. Entre ellos, se solicitaba conocer cómo se registraba a las personas que no estaban comprendidas en la cobertura habitual de Sanidad Policial, cuántas autorizaciones especiales se habían otorgado y bajo qué denominación o cargo figuraban sus beneficiarios. También se reclamaban los documentos que fundamentaban las autorizaciones, información sobre los órganos encargados de concederlas y controlarlas, y eventuales sanciones por su uso indebido.

La discusión por la prueba

La defensa explicó este jueves que la resolución le fue notificada después del control de acusación del caso que involucra a Charles Carrera, la instancia en la que se discutieron las pruebas que podrán utilizarse durante el juicio.

Durante la audiencia, en la que participaron la fiscal adscripta Romina Cabrera y Valeria Bovio, de la Unidad de Litigación, Fiscalía cuestionó inicialmente que no hubiera tenido acceso previo al documento.

La abogada Lucía Fernández respondió que la resolución había sido adjuntada al escrito presentado el 14 de octubre y sostuvo que se había cumplido con su comunicación.

Finalmente fue entregada a Fiscalía en el momento. El equipo fiscal también objetó que se tratara de prueba nueva, porque la existencia del expediente y su tramitación ya eran conocidas. Aun así, manifestó que no se opondría a su incorporación "para no obstaculizar el proceso".

Asteggiante admitió el ingreso de la resolución al juicio mediante su lectura.

Un proceso “humanamente desgastante”

Durante la audiencia también se abordó el calendario del juicio, que comenzará el 16 de noviembre. La defensa expresó su interés en que se inicie "cuanto antes" y señaló el impacto personal y laboral de una causa que lleva años abierta.

Los abogados indicaron que Carrera había "planificado su actividad laboral con la expectativa de que el juicio se desarrollara este año" y plantearon que "no sería ideal que quedara dividido por la feria judicial".

El exsenador describió el proceso como “humanamente desgastante” y manifestó su deseo de que el juicio pueda comenzar y terminar sin esa interrupción.

Fiscalía ya solicitó en su acusación que Carrera sea condenado a cuatro años de penitenciaría, tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 1.000 Unidades Reajustables por fraude y utilización indebida de información privilegiada.