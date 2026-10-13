Conexión Ganadera: miércoles presentan acuerdos con tomadores de ganado y serán los primeros condenados de la causa

Tres personas vinculadas a establecimientos que recibían animales de Conexión Ganadera se convertirán este miércoles en los primeros condenados de la causa. La audiencia para presentar los acuerdos abreviados alcanzados con Fiscalía está fijada para las 14:00, según pudo confirmar El País con fuentes del caso.

Los acuerdos que serán presentados ante la jueza de Crimen Organizado de 2do Turno, Diovanet Olivera, comprenden a dos responsables de Agneau y uno de Alfalfar. Aunque los tres admitirán el mismo delito (apropiación indebida), las penas acordadas son diferentes. Se espera que incluyan regímenes de prisión domiciliaria y libertad vigilada.

Por su parte, el titular de MCO Agro, Martín Muttoni, también tiene cerrado un acuerdo con la Fiscalía, aunque hasta el momento no ha sido citado. Su caso tiene una diferencia con respecto a los tres que serán condenados este miércoles, ya que cumplirá tres meses de su pena en prisión.

La Fiscalía de Lavado de Activos, encabezada por Enrique Rodríguez, ya había alcanzado acuerdos con las cuatro personas en setiembre, aunque en aquel momento aún no había fecha para presentarlos ante la Justicia. La convocatoria de esta semana permitirá avanzar con tres de ellos.

La investigación sobre los tomadores de ganado busca establecer qué ocurrió con los animales que según los contratos de los inversores debían estar en distintos establecimientos. Las inspecciones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) detectaron diferencias entre la cantidad de vacunos que debía haber según esa documentación y cuántos había en realidad. Los involucrados en estos acuerdos habían declarado como indagados entre junio y agosto.

Por su parte, el abogado de Maximiliano Rodríguez (titular de Pasfer), Rodrigo Rey, dijo a El País que están en "proceso de diálogo con Fiscalía", aunque todavía no han llegado "a ninguna conclusión firme".