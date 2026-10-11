Guerra en Villa Española: negocios con banda de Marconi, sicarios y dinero para matar a integrantes de Los Puglia

Una disputa por negocios de drogas con un grupo del barrio Marconi puso a integrantes del clan Puglia en la mira del mundo criminal, especialmente de sicarios. Este conflicto llegó a que se esté ofreciendo “mucho dinero” por matarlos, según explicaron fuentes policiales a El País. Esta es una de las claves que manejan los investigadores para explicar los asesinatos de Carlos Andrés Migales en Buenos Aires y de Leonardo Galli en Villa Española, ocurridos con dos días de diferencia.

Según información a la que accedió El País, Migales, conocido como Andresito, era socio de un integrante de una banda del barrio Marconi. Cuando recibían cargamentos de droga, los dividían y se encargaba de abastecer a los Puglia, los Albín y otros integrantes del circuito de venta de Villa Española.

Ese vínculo se rompió recientemente. Una de las hipótesis de los investigadores es que Migales y su entorno se quedaron con droga o dinero que debían entregar. A partir de esa disputa se habrían encargado homicidios contra él y contra integrantes de los Puglia.

Migales se había trasladado a Buenos Aires para escapar de las amenazas. Sin embargo, el domingo 4 de octubre fue asesinado dentro de un apartamento del barrio Palermo. Los atacantes accedieron al edificio y llegaron hasta la vivienda en la que se encontraba con su familia.

El uso de mecanismos de acceso al lugar (por ejemplo la clave para ingresar) aumentó la sospecha de que alguien facilitó su ubicación y el ingreso de los sicarios. La información que maneja la Policía apunta a que el crimen fue encargado desde Uruguay.

Previo al ataque, hubo amenazas. El 1° de agosto, delincuentes que se hicieron pasar por policías atacaron su BMW en la esquina de Santa María y Montalvo, en Villa Colón. Utilizaban una camioneta blanca con sirenas y una matrícula policial falsificada.

Luis Fernández Albín fue detenido en Argentina. Foto: Ministerio del Interior.

Los atacantes creían que Migales viajaba en el vehículo, pero quien lo conducía era un familiar, acompañado por su pareja. Cuando aminoró la marcha ante las señales de los supuestos policías, comenzaron los disparos. El conductor recibió heridas en la espalda, un brazo y una pierna.

Migales también era señalado como referente de La Mafilia, un grupo de Villa Española vinculado con los Puglia. El nombre combina las palabras mafia y familia, y ya había aparecido en otras investigaciones por homicidios y comercio de estupefacientes.

Dos días después de su muerte, el martes 6, ocurrió un nuevo ataque en Villa Española. Esta vez los sicarios buscaban a uno de los hijos de Jaime Puglia (el líder de la familia). Se presume que como no lo encontraron, atacaron a Galli, que estaba en el lugar. Según la reconstrucción del episodio, no se trató de una confusión de identidad.

Galli, de 24 años, era hijo de la pareja de Jaime Puglia. Aunque era conocido como Leito Puglia, su apellido era Galli, una familia también vinculada al grupo delictivo Puglia. Fue baleado en la zona de Agaces y 20 de Febrero y trasladado al Hospital Pasteur, donde se constató su fallecimiento.

La víctima y un acompañante respondieron a los disparos. Otro dato que llegó a la investigación es que integrantes de los Puglia recogieron las vainas de la cuadra después del enfrentamiento para evitar investigaciones contra su banda. Se presume que ese fue el motivo por el que la Policía no encontró esos indicios al revisar la escena del crimen.

Operativo policial de la Guardia Republicana en el barrio Villa Española tras un doble homicidio. Foto: Estefanía Leal

Negocios

Entre los señalados por su vinculación con el grupo de Marconi aparece un hombre apodado Lalito Suárez, quien había compartido prisión con Jaime Puglia. Su nombre surge en la reconstrucción de las relaciones entre los grupos, por lo que se investiga su posible vinculación.

La disputa por los negocios de Migales se suma al enfrentamiento que los Puglia mantienen con la familia Suárez y sus allegados. Ese conflicto ya había dejado otros episodios de violencia, entre ellos el asesinato de Thiago Puglia, de 12 años, en las canteras del Parque Rodó el 24 de julio.

Leito había sido quien lo trasladó junto a otros heridos hacia el hospital. Tras el homicidio del martes los investigadores reconocen que aumentó la tensión y que se espera que ocurra alguna represalia.

Operativo policial por balacera en Marconi. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Alianza

Los vínculos de los Puglia con otros grupos del barrio Villa Española quedaron expuestos en investigaciones policiales anteriores. La organización incorporó personas de otros apellidos y construyó alianzas para abastecerse de droga y controlar puntos de venta.

En junio de 2023, la operación Da Vinci incluyó 18 allanamientos y terminó con 15 detenidos. La Policía incautó drogas, vehículos, celulares y dinero. Para entonces, los investigadores situaban parte de la actividad del grupo en los alrededores de la calle Tomás Claramunt.

El análisis de los teléfonos incautados permitió abrir otra investigación. En mayo de 2024, la operación Antioquia del Orontes dejó 11 detenidos y ocho condenados.

Aquella pesquisa mostró que los Puglia, los Galli y los Albín se suministraban droga cuando alguno se quedaba sin mercadería, compartían bocas y distribuían territorios de venta.

Dentro de esa alianza, los investigadores atribuían a los Albín una mayor capacidad económica y de fuego. Actualmente, los principales líderes de este último grupo se encuentran presos.

Las detenciones debilitaron a las organizaciones, pero no terminaron con su actividad. La Policía advertía que los referentes encarcelados podían seguir dando órdenes y que otros integrantes podían ocupar sus lugares.

Operativo de la Policía Científica tras balacera en el Parque Rodó que terminó con un niño muerto. Foto: Darwin Borrelli

Los ataques contra el grupo "La Mafila"

Uno de los principales ataques públicos contra La Mafilia fue dirigido a Mauro Martínez, conocido como “El Gordo” Mauro. En ese entonces estaba identificado como el líder. En setiembre de 2024 fue baleado mientras esperaba para jugar un partido de fútbol en el Polideportivo de Carrasco y murió al día siguiente.

Ya habían intentado matarlo cuando ingresaba en auto a un complejo de viviendas de Ciudad de la Costa, pero los vidrios blindados lo protegieron. Semanas después, su vehículo volvió a ser baleado en Villa Española, aunque estaba vacío.