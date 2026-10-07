Patrullaje de blindados: solo una intervención en Marconi y se usaron solo dos vehículos de los cuatros anunciados

Desde el anuncio por parte del Ministerio del Interior del patrullaje de vehículos blindados del Ejército —los RPZ Cóndor— para algunos barrios de Montevideo, se ha realizado tan solo “una intervención en el barrio Marconi” y se están utilizando solo dos vehículos, de los cuatro que había comunicado por la cartera.

La información surge de una respuesta de la Dirección de la Policía Nacional a un pedido de informes realizado por Andrés Ojeda, senador y secretario general del Partido Colorado. El texto, al que accedió El País, fue remitido por el ministerio al Parlamento el 2 de octubre.

Con respecto a los criterios para seleccionar las zonas a patrullar, señala que “la Policía Nacional, en forma permanente, monitorea la evolución de los delitos y en función de dicha tarea determina la forma y lugares para incrementar los patrullajes, dentro de otros operativos policiales específicos que se despliegan a diario”.

En ese sentido, ante la consulta de qué “barrios, zonas o municipios de Montevideo serán alcanzados por la medida anunciada”, responde: “En primera instancia se realiza una intervención en el barrio Marconi; luego se evaluará su ampliación de acuerdo con el criterio citado en la respuesta anterior”.

A su vez, indica que “es una medida transitoria” y que “los vehículos militares cedidos al Ministerio del Interior se utilizarán hasta que lleguen al país los vehículos blindados para la Policía”.

En cuanto a los agentes de seguridad, dice que “son todos policías que pertenecen al Ministerio del Interior y no hay funcionarios que pertenezcan al Ministerio de Defensa Nacional”, cartera que en este caso “no posee ningún rol específico” ni “participа en ningún operativo realizado por la Policía”.

Si bien en un principio se anunció que se usarían cuatro vehículos para las tareas de patrullaje, “al presente, existen dos vehículos militares cedidos por el Ministerio de Defensa Nacional al Ministerio del Interior”, indica la respuesta.

También sostiene que la medida “no tiene costo para el Estado” y “no existen partidas presupuestales especialmente afectadas”. Consultado sobre si “se realizó una evaluación previa de impacto operativo, jurídico y presupuestal”, la respuesta es negativa: “La Dirección General de Operaciones Especiales únicamente realizó la inspección de los posibles vehículos ofrecidos por el Ejército”.

Además, sobre “qué organismos participaron en el diseño de la iniciativa”, la Policía indica que “no existe un diseño específico”, sino que se trata de “solo dos vehículos militares cedidos al Ministerio del Interior afectados a las tareas descriptas”.

Ojeda también preguntó si fue consultada la Fiscalía, la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), qué indicadores utilizará el Poder Ejecutivo para evaluar el éxito o fracaso de la medida y qué mecanismos de control civil existirán sobre la actuación de los efectivos involucrados, entre otros. La contestación afirma que “no ameritan una respuesta específica en virtud de lo expresado”.

Desde el Ministerio del Interior aseguraron a El País que se incorporó uno de los Cóndor ya cuenta con más de 58 horas de actividad a servicio de la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe), mientras que se sumó uno “recientemente” que tendría casi 7 horas en funcionamiento.

Su principal uso fue para Operación Dominio en el barrio Marconi, mientras que también se utilizaron en la Operación Argos por parte de la Brigada Antidrogas y en el operativo por el clásico entre Peñarol y Nacional a fines de agosto en el Campeón del Siglo. Además, otros dos vehículos fueron entregados, también “recientemente”, a la Guardia Republicana.